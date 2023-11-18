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3000萬人飛回家過感恩節 恐受天氣延誤

記者張聲肇／綜合報導
美國汽車協會估計，今年感恩節將有4910萬人駕車出遊，比2022年增加1.7%。高速公路塞車難免，尤其是15日到25日這段出行高峰期。(美聯社)
美國汽車協會估計，今年感恩節將有4910萬人駕車出遊，比2022年增加1.7%。高速公路塞車難免，尤其是15日到25日這段出行高峰期。(美聯社)

國會15日通過短期支出法案，保證明年初之前政府不會關門，以免妨礙民眾慶祝感恩節的計畫；但空中交通擁擠與天氣變化，不保證飛機可以準時起降。

運輸安全局(TSA)預估，17日到28日之間，搭機過感恩節的旅客將達3000萬人次，比去年同期增加11.5%，但天氣預報顯示，本周末新英格蘭地區會有暴風，加州海岸地區的低雲層和降雨，可能導致部分航班延誤。

「精準氣象」(AccuWeather)服務中心氣象學家帕斯泰洛克(Paul Pastelok)說，感恩節前三天，即20到22日，強烈冷氣團會往東移，在抵達東岸前，雨雪會延緩休士頓、芝加哥等空運樞紐的運作。

Expedia旅遊服務公司公關主任費許(Melanie Fish)說，還沒訂票的民眾，如搭乘感恩節當天的班機，可能還有省錢又省時間的機會。

紐約暨新澤西港務局發言人史泰因(Seth Stein)說，該局經營的大紐約市區四大機場到感恩節後的周一，預計將出現310萬名乘客，比去年同期多10萬。

打算趕往紐約市參觀梅西百貨公司感恩節大遊行的民眾，將看到巨大的氣球飄揚。帕斯泰洛克預報，當天風和日麗，溫度最高45℉左右，冷冽舒暢。

地面上開車度假的人潮，根據美國汽車協會(AAA)資深經理辛克萊(Robert Sinclair Jr.)估計，將有4910萬人，比2022年增加1.7%。這表示，高速公路塞車難免，尤其是15日到25日這段出行高峰期。他奉勸駕駛人周六就出發，避開周日的擁擠。

油價格會便宜些。業界動向分析公司GasBuddy負責人德翰(Patrick De Haan)預估，全國均價下周將降至每加侖3.25元。「全國50州的平均油價這個禮拜就已大跌，每加侖2.99元的好價格剛好趕在假期之前，像野火般蔓延開來」。

搭火車的人數也增加。美鐵(Amtrak)資深公關經理艾布蘭斯(Jason Abrams)預估，18至25日火車乘客將達75萬人，比去年增加2%。

紐約市 油價 梅西百貨

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