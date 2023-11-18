感恩節大餐主角火雞價格下跌 配菜點心漲價

今年感恩節大餐的主角火雞價格下跌，部分配菜與點心則因通貨膨脹而漲價。(美聯社)

感恩節大餐主角火雞價格下跌，主因禽流感退燒；但部分配菜與點心漲價，則是通貨膨脹惹的禍。

美國農業事務聯合會(American Farm Bureau Federation，AFBF)指出，10人份的感恩節火雞餐要61.17元，平均每人花費不到6.2元，比去年下跌4.5%，但比2019年高出25%。該組織指出，16磅重的火雞售價27.35元，一磅1.71元，比去年便宜5.6%。

AFBF理事長杜瓦爾(Zippy Duvall)說，雖然今年的火雞價格稍有下跌，高通膨率持續打擊美國家庭，包括農家，燃料、種子、肥料、運輸成本，無一不漲。

AFBF連續38年調查火雞、填料、甘藷、南瓜派等感恩節大宗消費品的價格，發現今年填料、冷凍派皮、打稠的鮮奶油、冷凍豆、全脂牛奶 、新鮮蔓越莓、以及綜合原料的價格跌幅在2%和18%之間。冷凍餐包、南瓜派餡、地瓜、胡蘿蔔芹菜盤則漲價約2至4%。

農產品研究員康貝爾(Harry Campbell)說，美國胡蘿蔔價格本月暴漲27.2%到每磅0.77元，有兩大原因：供應鏈 問題，主產地加州 長期乾旱。

「資料收集」市場研究公司說，感恩節大餐配菜及甜點的價格比去年41.72元上漲6.28%，今年要44.34元，這是根據沃爾瑪、Kroger、Target等超市11月11日前馬鈴薯、烤火雞肉汁、奶油餅乾、四季豆、蔓越莓醬、南瓜派餡、甜玉米等價格估算出來的。

消費者研究公司Pattern說，因為牛奶和火雞價格下跌，感恩節雜貨總支出今年比去年稍微減少0.5%。不過，橄欖油和甘藷比去年貴10%。

產量占感恩節火雞三分之一的北卡州奶油球公司說，雖然79%受調民眾預期通膨會影響他們今年的感恩節計畫，89%仍會慶祝感恩節，多數仍打算享用火雞大餐。