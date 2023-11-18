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新研究：男性生育力下降 恐與農藥有關

編譯盧炯燊／綜合報導
全球男性精子濃度不斷下降，導致生殖能力減弱，對許多人造成困擾。(Getty Images)
全球男性精子濃度不斷下降，導致生殖能力減弱，對許多人造成困擾。(Getty Images)

幾十年來，全球男性精子濃度不斷下降，導致生殖能力減弱，的確困擾了不少人。科學家也希望找出原因，各種研究都各有說法，而最新的研究發現可能與某些農藥有關，但仍無法確定農藥如何影響精子濃度。

「環境健康展望」(Environmental Health Perspectives)期刊在15日最新一期發表的研究報告指出，男性生育力(精子濃度)長期下降，似乎與殺蟲劑有關。

這項研究由喬治梅森大學(George Mason University)公共衛生學院院長瑪莉莎‧佩瑞(Melissa Perry)主導，15日發表在「環境健康展望」(Environmental Health Perspectives)期刊上的研究報告指出，當男性接觸過某些類別農藥，其精子濃度顯著降低。

負責撰寫有關研究報告的佩瑞說，研究人員整理、評估和審查了25項有關某些農藥與男性生育能力之間的關係後，發現無論如何看待分析及結果，都指向殺蟲劑水平的增加與精子濃度的下降低之間，存在密切的關係。

研究人員將接觸過農藥的人群與其他未接觸過農藥的人群互作比較，在排除例如吸菸與及年齡等因素之後，發現殺蟲劑很可能是導致精子濃度下降的眾多環境因素之一。

但佩瑞說，研究人員仍不確定農藥如何影響精子濃度，還需要做更多研究。

去年一份報告指出，全球每個地區的男性精子數量都在減少，而且減少的速度不斷加快。

密西根大學環境健康科學教授米克(John Meeker)表示，在過去50至70年裡，全球各地男性生育能力持續下降，實在令人擔憂。

科學家早已懷疑環境的變化可能是其中一個原因，幾十年來，他們一直探索農藥是否最主要因素。不過，精子濃度只是其中一個因素。

佩瑞表示，鑑於大量證據和這些一致的發現，想要組建家庭的男性一定要減少接觸殺蟲劑。同時藉著這次研究，希望能引起監管機構，例如環保署(EPA)的注意，確保公眾免受殺蟲劑傷害。

精子的形狀及游向子宮的方式，也影響生育能力。(Getty Images)
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