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罕見 阿拉巴馬州32歲女雙子宮同時懷孕 機率僅100萬分之一

編譯俞仲慈／綜合報導
擁有雙子宮的凱西·海切爾身懷雙胎，和丈夫將於12月迎來一對雙胞胎女兒。(WVTM13電視台截頻)
擁有雙子宮的凱西·海切爾身懷雙胎，和丈夫將於12月迎來一對雙胞胎女兒。(WVTM13電視台截頻)

華盛頓郵報報導，阿拉巴馬州一位天生具有雙子宮的婦女，原本被醫師告知懷孕會面臨高風險，結果婚後順利生下三個孩子。非但如此，今年初她竟然雙子宮同時懷孕，堪稱是奇蹟。

住在該州朵拉(Dora)的32歲孕婦凱西·海切爾(Kelsey Hatcher)今年5月，在懷孕八周時到醫院產檢，意外發現體內第二個子宮也懷孕，讓醫護人員不敢置信。

兩個子宮都懷胎的凱西·海切爾超聲波圖片。(WVTM13電視台截頻)
兩個子宮都懷胎的凱西·海切爾超聲波圖片。(WVTM13電視台截頻)

阿拉巴馬大學(University of Alabama)伯明罕(Birmingham)醫院婦產科醫師戴維斯(Richard Davis)表示，不同的兩個子宮同時懷上胎兒的機率，僅有100萬分之一。

2008年11月，海切爾被檢查出天生擁有雙子宮和雙子宮頸，只有約0.3%女性會出現這種異常狀況。當時醫生即警告她，未來懷孕將面臨極高的流產和早產風險，因此海切爾以為自己沒有機會當母親。

不過2016年，海切爾順利生下長女，並於次年初和丈夫卡賴伯(Caleb)迎來第二個女兒，隨後又生下第三個孩子，而且不論懷孕或分娩，過程相當順利，沒有任何併發症

今年3月，海切爾意外懷孕，她和丈夫樂觀期待第四個孩子的誕生，只是萬萬沒想到，這次懷孕是雙子宮同時懷了異卵雙胞胎女兒。

海切爾原本以為這次懷孕過程和之前三次同樣順利，但懷孕28周時，發現兩個子宮會在不同時間分別收縮，意味著雙胞胎可能會相隔數小時、數日甚至數周出生，大幅提高分娩難度。

雖然目前雙胞胎健康成長，但醫療團隊坦承處理雙子宮懷孕的臨床經驗不足，只能以處理雙胞胎懷孕的方式提供醫療服務，主治醫師之一帕特爾(Shweta Patel)直言：「這種情況非常罕見，我們沒有太多經驗。」

海切爾目前已懷孕34周，預產期就在聖誕節，她希望雙胞胎女兒可以提前出生，屆時一家七口可以在家中歡度節日；她說：「我試著專注在積極面，而且知道自己獲得最佳照護，相信事情會往好的方向前進。」

只有約0.3%女性天生擁有雙子宮和雙子宮頸。左為雙子宮示意圖，右為正常構造。(W...
只有約0.3%女性天生擁有雙子宮和雙子宮頸。左為雙子宮示意圖，右為正常構造。(WVTM13電視台截頻)

阿拉巴馬州 聖誕節 併發症

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