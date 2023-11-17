眾院報告指欺詐 桑托斯放棄再選眾議員

眾院倫理委員會16日公布措辭嚴厲的報告，指責紐約州聯邦眾議員桑托斯說謊欺詐，以及多項令人不齒的行為。桑托斯於當天宣布明年不競選連任。(美聯社)

以共和黨 人居多的國會眾院 倫理委員會16日公布措辭嚴厲的報告，指責紐約州 新科共和黨籍聯邦眾議員桑托斯(George Santos)說謊欺詐，以及多項令人不齒的行為後，已遭司法部以23項罪名(含10項重罪)起訴的桑托斯(George Santos)於當天表示，他不會辭職，但明年將不競選連任。

2022年首次當選的桑托斯來自紐約州第三國會選區。他在社媒上說，會繼續服務選民，但「2024年不會尋求第二任」，「媒體不斷拿著槍檢視我全家人，我家人該過更好的日子」。

他是在眾院倫理委員會公布對於他的調查報告後宣布決定放棄連任。該報告結論：桑托斯的行為「嚴重違背國會議員的尊嚴，使全體國會蒙羞。」委員會表示要將更多桑托斯「還沒被告的不法行為」轉交給司部，由後者決定是否追加起訴。

媒體報導，委員會共和黨籍主席格斯特(Michael Guest)打算17日提案開除桑托斯。本月初眾院投票表決是否驅逐桑托斯，票數並未過關。

今年元月他上任之前，紐約時報等媒體就揭露他杜撰學經歷，共和黨黨團雖然和他保持距離，卻護著他，因為需要他這一票以維持共和黨在眾院221比213席的岌岌可危多數黨地位。

同為紐約州選出的共和黨同僚，早就不齒這位說謊起家的新人，洛勒(Mike Lawler)勸他自動辭職，以免被逼下台。桑托斯卻說有關自己教育背景、工作經歷與家庭描述的謊言，只是「履歷表瑕疵」，堅持不退。

倫理委員會發現的「實質證據」包括桑托斯挪用競選經費，作用個人花費、2020年把收到的競選募款謊報為貸款、2020至2022年競選經費報告「系統性錯報」，拖欠償還貸款、利用候選人身分騙錢自肥，極盡詐騙能事，而且「明知自己犯錯，卻把責任推給他人」。

報告中揭露，桑托斯不當挪用競選資金的實例，包括將數萬元花在買手提包、打肉毒桿菌、度假、上OnlyFans色情網站，以及買化妝品等。

委員會指出，桑托斯拒不配合調查。在長達數月調查期間，委員會發出37張傳票，詢問了40名證人，調閱了17萬頁檔案。