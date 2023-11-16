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非法入境 德州立法授權州警執法

記者張聲肇／綜合報導
德州議會通過法案授權州警執行移民法，挑戰聯邦政府的權力。圖為一名委內瑞拉無證客一面禱告，一面等候邊境巡邏員拉開阻隔的鐵絲網。(Getty Images)
德州議會通過法案授權州警執行移民法，挑戰聯邦政府的權力。圖為一名委內瑞拉無證客一面禱告，一面等候邊境巡邏員拉開阻隔的鐵絲網。(Getty Images)

德州眾議會15日通過法案，授權州警逮捕、驅趕非法入境者，一旦實施，將對聯邦政府的移民審理權構成史無前例的挑戰。

德州眾議會以83-61票通過參議會已經通過的法案，凡是從邊境海關以外地點入境的非法移民或難民，就違反了州法，州警有權逮捕，地方法院的法官可下令遣送出境。

逮捕、遣送非法入境的移民或難民申請人屬於聯邦政府的權限，專家懷疑德州立法踰越州的權限，有無違憲之嫌。

眾議會法案起草人史畢勒(David Spiller，共和黨)說，這條法律合憲且必要，「德州有權力與能力保護自己的邊境，」制定這條法律，是「針對德州問題提出德州解方」。

華爾街日報報導，聯邦移民與邊境保護局囿於人力，無法防範從墨西哥邊境偷渡入境的中南美等地移民與難民，導致大量非法入境者，對邊境城鎮造成莫大的負擔。

稍早參議會以17-11比數通過的法案，是州長艾伯特想要的法案，因此他很快就會簽署實施，再度點燃州政府和聯邦政府之間的「戰火」。

過去兩年，德州已耗資45億元，另已編列50億元預算，在邊境修築入境障礙，並以違犯該州的輕罪法為由，逮捕非法入境者，名之為「鞏固邊境安全」，還控告聯邦邊境巡邏人員破壞州政府豎立的鐵絲網。

共和黨說，拜登政府對邊境問題管理不善，釀成危機，州政府只好自己動手處理。民主黨議員質疑，地方警察如何確認某人的入境地點以及移民身分，也質疑是否出現根據某人的種族特徵就濫予逮捕、驅趕出境的濫權行為。

參眾議會有一陣子因「驅趕」條款陷入僵局，最後改由地方法院判定是否遞解出境，不過先決條件是涉案人同意放棄州政府起訴案的被告地位。

參議會邊境安全委員會主席柏德維爾(Brian Birdwell)起草過好幾個法案版本，最後還是針對遣送條款投下反對票，理由就是「聯邦政府才有權遣送某人出境。」他說，否定對憲法的遵從與忠誠，會替將來創下「可怖的」先例。已有逾30名法官聯合聲明這項法案「不合法」。

德州議會通過法案授權州警執行移民法，對聯邦政府的權力形成挑戰。圖為德州警察逮捕一...
德州議會通過法案授權州警執行移民法，對聯邦政府的權力形成挑戰。圖為德州警察逮捕一名委內瑞拉籍的無證移民。(路透)
德州議會通過法案授權州警執行移民法，挑戰聯邦政府的權力。圖為一群無證客涉水跨越德...
德州議會通過法案授權州警執行移民法，挑戰聯邦政府的權力。圖為一群無證客涉水跨越德州和墨西哥邊境的格蘭河進入美國。(路透)

德州 非法移民 非法入境

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