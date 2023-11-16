替遇搶朋友出頭 17歲青年遭圍毆亡

拉斯維加斯17歲青年小路易斯因挺身協助被搶劫的友人不幸喪命，當地區居民在案發處擺置鮮花蠟燭悼念。(美聯社)

拉斯維加斯(Las Vegas)17歲的青年小路易斯(Jonathan Lewis Jr.)本月1日在一所高中外因挺身幫助遇劫的朋友，而遭暴徒毆打重傷不幸死亡；警方14日已經逮捕八名涉案青少年，並控以謀殺罪。

根據拉斯維加斯都會警察局(Las Vegas Metropolitan Police Department，LVMPD)兇案組警探裘漢森(Jason Johansson)在記者會上表示，這八名身分尚未公開的青少年嫌犯年齡在13歲至17之間，是11月1日在蘭喬高中(Rancho High School )附近的一條小巷子中，攻擊小路易斯的至少10人團體中的成員；強納森指出，這是場預先計畫好的鬥毆攻擊，為的是遭竊的耳機和可能屬於小路易斯朋友的大麻 電子菸。

警察抵達現場時，學校工作人員正在為已經失去意識的喬納森進行心肺復甦術；急救人員隨後將他送往附近醫院；小路易斯因醫生形容為「致命頭部創傷」住院，並在一周後傷重不治；克拉克郡(Clark County)法醫辦公室所得結論指出，這名17歲的青少年死於鈍器外傷，並將其死亡歸類為兇殺。

父親老路易斯表示，他兒子的朋友身形較小，小路易斯看到朋友遭這群人霸凌 ，偷走東西並丟進垃圾桶後，挺身而出幫助朋友。「他喬納森只是想保護他的朋友而已，」老路易斯告訴今日美國報(USA Today)，「他是個英雄。」

在社群媒體 上流傳的影片顯示，小路易斯先在打了某人一拳後，隨即遭一群人圍攻，被拳打腳踢。

拉斯維加斯都會警察局指出，在聯邦調查局(FBI)的協助下，於14日逮捕了八名青少年；副警長沃爾許(Andrew Walsh)指出，這八名嫌犯都是以謀殺罪罪名控罪；裘漢森表示，當局正努力查明另外至少兩名，據信也參與襲擊的人。