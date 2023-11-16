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川普社群平台大虧 若不合併恐關閉

編譯徐薏茹／綜合15日電
前總統川普於2022年2月成立的Truth social社群媒體嚴重虧損，若不合併可能面臨關閉。(路透)
前總統川普於2022年2月成立的Truth social社群媒體嚴重虧損，若不合併可能面臨關閉。(路透)

川普自創社群平台「真實社群」(Truth Social)正大幅虧損，投資特殊目的收購公司Digital World Acquisition Corp(DWAC)的一份新文件顯示，Truth Social在推出後不到兩年的時間內損失7300萬元。

在截至2022年12月的第一個會計年度中，Truth Social母公司「川普媒體科技集團」(TMTG)虧損逾5000萬元，2023年上半年，TMTG又損失2300萬元。由於大幅度虧損，與DWAC的潛在合併已經成為TMTG的生存必要條件。

DWAC的文件稱，TMTG的負現金流和持續虧損使人「嚴重懷疑」該公司持續以當前狀態營運的能力，與DWAC合併將提供足夠的資金償還TMTG沉重的債務負擔，並在現金流不穩的情況下持續營運。

DWAC13日向美國證券交易委員會提交表格，TMTG執行長努尼斯(Devin Nunes)稱這是追求合併的「重要里程碑」；文件提到，兩間公司若不合併，TMTG將無法「全力發展」Truth Social。

Truth Social於2022年2月成立，此前川普因國會山莊暴亂事件遭推特(Twitter)、臉書(Facebook)等主流社群媒體禁用。

DWAC的文件指出，由特斯拉電動車執行長馬斯克(Elon Musk)在2022年10月收購的X平台(前身推特)比先前更強調言論自由，可能加劇與Truth Social對客群的競爭，並威脅到Truth Social。

川普的X平台帳戶已於8月恢復，但Truth Social仍是他主要使用的社群媒體平台。文件指出，如果川普停止投入「大量時間在Truth Social」，TMTG將承受更多損失。

川普 社群媒體 推特

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