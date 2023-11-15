賓州初中35歲女學業顧問 多次性侵14歲男生被起訴

35歲的凱莉‧舒特因被指控與學生有不當接觸而被賓州一所中學停職。（取材自fox 29）

賓州 東南部巴克斯郡(Bucks County)檢察官表示，一名初中35歲學業及生涯顧問凱莉‧舒特(Kelly Ann Schutte)被控多次在汽車、自家及男生臥室，性侵 一名14歲男生，上周已因七項罪名被起訴。

每日郵報(Daily Mail)13日報導，法院文件指出，事件開始發生在2022年秋季的班級戶外旅行，期間凱莉坐在時年14歲少男的巴士座位旁。

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男孩的母親報案表示，首先是得知自己兒子被凱莉親吻、不當撫摸。男生接下來承認與凱莉在凱莉家中發生性關係，而且談戀愛。

據稱凱莉在上課時間多次傳喚少男到她辦公室，而致男生多次缺課。文件繼續揭露，即使因暑假而沒上課，兩人的不當關係仍持續下去；他們透過Canvas、Snapchat等社媒app保持連絡。

文件表示，凱莉把自己的車停在當地超市停車場，與少男性交，其他性愛場合還有她家，甚至男生家人不在家時，還去男生的臥室。

凱莉任職的「潘里吉學區 」(Pennridge School District)發表聲明稱，凱莉已被勒令停職；學區自今年7月起瞭解出現指控，立即決定勒令學業及生涯顧問的凱莉停職，等候偵辦出結果。

校方對凱莉被控表示，不宜遽下結論，但重申學區立場，不容校區聘請的職工與學生有不當接觸。

凱莉目前被控罪名有三項機構內性侵、三項性侵未滿16歲人、一項腐化未成年人。