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夜空突然多一個星？NASA：是太空人「逃跑」的工具包

中央社／華盛頓14日即時報導
一個太空人於國際太空站（ISS）執行例行性太空漫步任務期遺失的工具包，現正繞著地球軌道運行，且亮度或許足以讓眼尖的天文迷在觀測時一眼看中。
一個太空人於國際太空站（ISS）執行例行性太空漫步任務期遺失的工具包，現正繞著地球軌道運行，且亮度或許足以讓眼尖的天文迷在觀測時一眼看中。

一個太空人於國際太空站（ISS）執行例行性太空漫步任務期遺失的工具包，現正繞著地球軌道運行，且亮度或許足以讓眼尖的天文迷在觀測時一眼看中。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，這個工具包是美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人莫格貝利（Jasmin Moghbeli）和歐哈拉（Loral O'Hara）這個月在國際太空站外執行保養任務時，不慎飄走的。

NASA官員在本月1日的部落格文章中，詳述那一次太空漫步的結果，並說「飛行控制員利用站外攝影機看到這個工具包。而剩餘的太空漫步任務已不再需要這些工具」。

一個太空人於國際太空站（ISS）執行例行性太空漫步任務期遺失的工具包，現正繞著地...
一個太空人於國際太空站（ISS）執行例行性太空漫步任務期遺失的工具包，現正繞著地球軌道運行，且亮度或許足以讓眼尖的天文迷在觀測時一眼看中。（截圖自X）

這個工具包如今在低軌道（low-Earth orbit）繞行地球，NASA表示這些工具擊中太空站的風險並不高。

因此目前來說，這個失落的工具包就成了夜空中最新一顆人造「星星」。

寫過觀星指南的作家大衛迪金森（Dave Dickinson）在社群平台X貼文說，這個工具包在國際太空站前方的位置繞著地球運行。

大衛迪金森補充說，這個工具包的星等達+6，意味著它或許難以單憑肉眼就能看到，但或許亮到可於夜晚用望遠鏡觀測到。

星等（stellar magnitude）被用來形容星星在夜空看起來的亮度，範圍在-30和+30之間，最亮的物體分配到的數字是最小的，而最暗淡的物體則有著最大的星等。例如，滿月的星等為-12.6，而較暗天體的星等則可能達+10或更大。

歐洲太空總署（European Space Agency）太空人克里斯汀（Meganne Christian）在社群平台X分享了NASA錄製的影像，當中顯示出本月1日太空漫步期間工具包沒繫上繩索並飄走的畫面。

想要一睹這個工具包「風采」的天文觀測者，最好在無雲的夜晚試運氣，並確定國際太空站何時會飛過上空。

NASA的Spot the Station應用程式（App）和網站可以協助民眾根據自己的位置來追蹤國際太空站。根據NASA說法，國際太空站通常是夜空中第3亮的物體，肉眼看起來與一架快速移動的飛機無異。

若要看到這個「逃跑」的工具包，民眾可以拿望遠鏡朝國際太空站前方找尋一個「帶路」的不明顯物體。

這個工具包未來幾個月都可能持續在夜晚中現蹤，但它繞行速度將逐漸退化，最終往地球墜落，並與火箭廢棄零件和小型衛星等其他低軌道物體一樣，會在進入地球大氣層時不構成傷害地燃燒殆盡。

太空人 NASA App

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