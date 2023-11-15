美聯社民調： 逾3成亞太裔去年曾遭種族歧視

圖為一名聲援亞太裔的抗議民眾，手持「停止仇恨亞太裔」的標語牌。(美聯社)

政策與人口學研究非營利機構「亞太裔數據」(AAPI Data)及美聯社和NORC公共事務研究中心的新民調 顯示，約三分之一的亞太裔族群去年曾經歷基於種族或族裔的歧視行為，包括口頭騷擾、詆毀、肢體威脅或網路霸凌等；15%亞太裔認為自己曾經是仇恨犯罪的受害人；51%認為種族歧視 在美國是「極度」或「非常嚴重」的問題。

23%亞太裔表示去年曾經歷言語騷擾或辱罵；22%經歷種族或族裔詆毀；約一成表示遭受物理上的攻擊或威脅；約三分之一亞太裔在申請工作時，由於他們的種族或族裔而經常或偶爾面臨歧視。

聯邦調查局(FBI)上個月報告，整體仇恨犯罪增加7%，但其數據也顯示，2022年的反亞裔 事件比2021年少了33%，倡議團體「停止仇恨亞太裔」(Stop AAPI Hate)數據與研究主任史蒂芬妮·陳(Stephanie Chan)對於這一看似矛盾的情況並不意外，「我們知道亞太裔是最有可能不通報他們曾經歷犯罪的人群之一」。

民調也顯示，拜登總統在亞裔間的評價普通，亞裔對他的認可率為52%，不過仍高於全體成年國人，6月的一項民調顯示國人對拜登的認可率為44%；亞裔及非裔的副總統賀錦麗(Kamala Harris)在亞裔中的認可率為47%。

調查顯示，亞太裔社區對歧視程度的看法與政黨傾向相關，民主黨比共和黨更傾向表示亞裔與其他有色族裔面臨「大量」或「相當大量」的歧視。整體上，民調顯示約半數的亞太裔稱自己傾向民主黨，約四分之一傾向共和黨。

許多亞太裔對於未來反亞裔種族歧視能緩解並不樂觀，約半數人認為，在未來五年內，他們至少在某種程度上會因為種族或族裔問題成為歧視的受害者，40%認為至少在某種程度上將因為種族或族裔成為仇恨犯罪的目標。

曾經是仇恨犯罪受害者的人群中，20%認為在未來五年「非常」或「極度有可能」再度發生類似事件。