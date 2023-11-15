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500多官員、僚屬 聯名抗議拜登挺以色列政策

記者張聲肇／綜合報導
數以萬計支持以色列的群眾14日聚集華府國家廣場示威，聲援以色列、譴責反猶太主義。(路透)
數以萬計支持以色列的群眾14日聚集華府國家廣場示威，聲援以色列、譴責反猶太主義。(路透)

500多名政治任命官員及僚屬14日聯名抗議拜登總統支持以色列攻打加薩的政策，這是國務院三波內部抗議和美國國際開發總署(USAID)1000多名員工聯名發表公開抗議函後，又一批不滿政府支持以哈戰爭的「內部歧異分子」。

隸屬40多個政府單位的500多名公務員呼籲拜登設法讓加薩地區立即停火，並敦促以色列讓人道救援物資進入戰亂區。這500多人和國際開發總署1000多人都以匿名方式「簽名」。

數以萬計支持以色列的群眾14日聚集華府國家廣場示威，聲援以色列、譴責反猶太主義。...
數以萬計支持以色列的群眾14日聚集華府國家廣場示威，聲援以色列、譴責反猶太主義。(路透)

與此同時，數以萬計支持以色列的群眾，14日在當局戒備森嚴情況下，聚集華府國家廣場(National Mall)示威，聲援以色列、譴責反猶太主義，要求哈瑪斯釋放人質。

數以萬計支持以色列的群眾14日聚集華府國家廣場示威，圖為眾院議長強生(自左起)、...
數以萬計支持以色列的群眾14日聚集華府國家廣場示威，圖為眾院議長強生(自左起)、眾院民主黨領袖傑佛瑞斯、參院多數黨領袖舒默及愛阿華州共和黨聯邦參議員恩斯特手牽手，展現對以色列的支持。(美聯社)

在這場活動中，參院多數黨領袖舒默、眾院議長強生以及眾院民主黨領袖傑佛瑞斯齊聚舞台上，與愛阿華州共和黨參議員恩斯特手牽手，展現對以色列的支持。

拜登政府雖已開始對巴勒斯坦平民死亡人數過高表示關切，也呼籲以色列「收斂」報復哈瑪斯殃及平民手段，但這種溫和批評以色列的官方立場，顯然安撫不了政府內部許多官員的不滿與抗議情緒。

據紐約時報獲得的最新抗議函，這些政治任命官員譴責哈瑪斯10月7日對以色列發動恐怖攻擊，接著就籲請拜登阻止以色列軍事報復行動造成流血傷亡。

信函呼籲拜登「緊急要求停火；促成以色列人質及遭武斷拘捕的巴勒斯坦人立即獲釋，以便緩和目前的衝突；恢復供水、燃料與電力等基本服務；讓適度的人道救援物資進入加薩走廊。」

兩名信函發起人說，簽名的大多數是在國安會、聯邦調查局、司法部等政府單位服務，不同宗教信仰的政治任命官員，其中有些是2020年幫助拜登獲選的民主黨或自由派，他們擔心，拜登支持以色列在加薩地區的戰爭，違反民主黨選民對目前局勢及以巴問題的立場。

信函引述民調說，66%美國人認為美國應該向以色列施壓，要以色列停火，「美國人民不要美軍被扯入中東另一場費用高昂、毫無道理的戰爭。」

以色列 拜登 加薩

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