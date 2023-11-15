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俄亥俄州高速公路拖車追撞滿載高中生大巴 6死18傷

編譯周芳苑／綜合14日電
一輛載著學生的巴士14日在俄亥俄州70號州際公路上被貨櫃車追撞，造成至少6死18傷慘劇；事故發生後，警方封鎖道路進行調查並清理現場。(美聯社)
一輛載著學生的巴士14日在俄亥俄州70號州際公路上被貨櫃車追撞，造成至少6死18傷慘劇；事故發生後，警方封鎖道路進行調查並清理現場。(美聯社)

一輛載著高中生的包租大巴14日上午在俄亥俄州中部高速公路上被一輛大拖車追撞；俄亥俄州交通部門官員當晚表示，整起事故涉及五輛車，造成至少6死18傷；包括三名學生以及另一輛車中的三名乘客均當場死亡。

這是最近第二起涉及高中生乘坐包租巴士的致命事故；9月間，一輛載著高中生參加樂團營的包車駛離紐約高速公路，兩人死亡、多人受傷。

俄亥俄州高速公路巡邏隊(Ohio State Highway Patrol)警官丹尼斯(Lt. Nathan Dennis)在事故現場附近舉辦的記者會上說，這起車禍上午9時左右發生在州府哥倫布(Columbus)郊外埃特納鎮(Etna Township)附近的70號州際公路上。

事故地點所屬轄區的利金郡緊急管理機構(Licking County Emergency Management Agency)主任格雷迪(Sean Grady)說，事故涉及五輛車，包括一輛Pioneer Trails包租大巴，車上載著塔斯卡拉瓦斯谷地方學區(Tuscarawas Valley Local School District)的學生和陪伴人員共57人。

塔斯卡拉瓦斯谷地方學區(Tuscarawas Valley Local School District)負責人瓦蘭斯基(Derek Varansky)說，出事的其中一輛車是包租巴士，載著學生和陪伴人員從俄亥俄州東部一所學校前往哥倫布參加俄亥俄州學校董事會協會(Ohio School Boards Association)會議，事故發生後，協會取消會議。

俄州高速公路巡邏隊警官丹尼斯(Nathan Dennis)證實有人死亡，並表示大巴上有18人被救護車送走，包括15名兒童。

埃特納鎮約有1萬8000多居民。瓦蘭斯基引述執法部門的資訊說，可能有多人重傷。

俄亥俄州交通局的攝相機顯示現場冒出濃煙；俄州州長狄懷恩(Mike DeWine)當日在社群媒體 X貼文說，「一輛滿載孩子的巴士被捲入如此可怕的一場車禍，是最可怕的噩夢。」

丹尼斯說，載有學生的巴士上有18人受傷，被送往七家地區醫院。

出事的包租巴士由Pioneer Trails提供。該公司在臉書(Facebook)上表示，公司正全力配合當局調查事故原因，並向所有受這次事故影響的人表示哀悼和祈禱。

警方尚未公佈傷者身分和情況； 俄亥俄健康組織(OhioHealth)醫院系統發言人表示，正在治療五名輕傷患者。

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