連3個月成長後 10月非法移民數下降 被捕中國人略增

海關與邊境保護局10月逮捕了18萬8778名企圖偷渡的無證客，委內瑞拉躍升為僅次於墨西哥偷渡人數最多的國家。圖為海關與邊境保護局執法人員逮捕試圖偷渡的委國人。(路透)

連續三個月暴增的非法移民 勢頭終於緩減，美國國安部海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection, CBP)14日指出，10月被逮捕的非法移民人數為18萬8778人，低於9月的21萬8763人；來自墨西哥 的非法移民較9月減少了14%，但來自中國的非法移民則略增至4200多人，且多數皆是在聖地牙哥(San Diego)地區被捕。

CBP強調，在委內瑞拉取代墨西哥，成為非法移民人數最多的國籍後，美國於10月18日恢復用飛機遣返委內瑞拉人；10月被捕委內瑞拉籍非法移民人數比9月減少了45%，來到5萬4833人，但仍是僅次於墨西哥最多人的國籍。

隨著中國經濟的不穩定，越來越多中國人選擇先飛往厄瓜多，然後再從厄瓜多前往入境美國；非法入境 的中國人在10月小幅增加至4247人，其中99%在聖地牙哥被逮捕。

海關與邊境保護局代理局長米勒(Troy Miller)表示：「我們會持加強邊境安全，並保持警惕。」米勒敦促國會批准拜登總統所提出的136億元邊境相關支出的補充預算。

儘管非法入境人數仍是異常的高，但對於因移民政策而遭受來自四面八方攻擊的白宮來說，人數能出現月下降是個罕見的好消息；不過巴拿馬尚未公布在10月，穿越哥倫比亞-巴拿馬邊境茂密的達連叢林(Darien jungle)人數；9月穿越達連叢林的移民人數超過40萬，其中多數為委內瑞拉人。

民主黨籍的拜登在邊境問題方面採取的方法，是透過結合新合法入境途徑與增加非法入境者庇護申請限制；包括這些合法途徑在內，10月跨越邊境的移民人數為24萬988人，比9月的26萬9738人減少了11%。

超過4萬4000人是從墨西哥入境，並有透過CBP One應用程式進行申請庇護預約，讓這款在1月推出的應用程式使用人數達到32萬4000人；此外，有近27萬來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的移民，透過網路申請並提供財務擔保人後飛往美國成功入境。