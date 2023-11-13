喬州投票系統憲法官司 明年初審理

存放在喬治亞州倉庫中的電子投票機。(美聯社)

喬治亞州 的電子投票 系統被指控為有重大網安瑕疵，不但違反選民的憲法投票權，而且無法精準計票，這項官司排定在明年初開庭。

美聯社報導，聯邦地區法院法官愛咪‧托騰伯格(Amy Totenberg)10日公布長135頁的判決文，定在明年1月9日庭審。這項官司懸之已久。興訟的民權人士要求州方揚棄目前使用的電子投票機，改採手工蓋戳的紙本選票；州方則要求法官按本案的陳述及事實，不須庭審直接判決州方獲勝。但托騰伯格發現有「具體的爭執事實」，必須由庭審來裁決。

庭審不必用到陪審團，但法官也建議兩造共識而達成解決方案。她在判決中寫道，本案當中，法院無法一揮魔杖，就解決國家民主制度及選舉系統近幾年遇到的各種挑戰，包括本案所提事項。但本案有及時、理智的討論與折中，伴隨快速、資訊充足的立法行動，一定能有所改變，有利於與案各造及民眾。

本案原告是數名個別選民及「善良治理聯盟」(Coalition for Good Governance)，被告是喬治亞州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)及州選委會。興訟因由是當前州方的選舉機器，其規格對選民如實投票造成威脅。

本案催生出一份專家報告，指出喬州 所用選舉系統的缺陷及弱點，致聯邦網安機構頒布法律建議給使用該設備的各區，也激起一些喬州共和黨人呼籲拋棄那些機器。本案也導致喬州南部鄉下郡區選舉機器被入侵一事曝光，數人遭刑事起訴，與富爾頓郡(Fulton County)大舉起訴前總統川普及另18名被告一案有關。

本案第一次是在2017年提出，此後喬治亞已成為重要的搖擺州，其選舉獲全國矚目。州方目前使用的電子投票系統，是2019年向「多明尼恩投票系統」(Dominion Voting Systems)採購，2020年全州選舉時也曾使用，成為許多選舉陰謀怪論的主題。