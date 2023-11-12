退伍軍人紀念日 拜登推崇老兵們為國家鋼鐵脊梁
11月11日是為紀念1918年第一次世界大戰停戰的日子(Armistice Day)，現在則擴大為紀念所有退伍軍人的節日。拜登總統當天在維吉尼亞州阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetery)發表演說，推崇老兵們為「國家的鋼鐵脊梁」。
美聯社報導，拜登演講中回顧了美軍所進歷的著名戰役，形容踏上戰場的每一名士兵都由一條鏈子聯繫著，「這條榮譽之鏈可以追溯到我們的建國之初，每個人都許下神聖誓言：要支持、捍衛一個信念，不止是一個地方、一個人、更不是一個總統，而是捍衛一個不同於人類歷史上任何想法的信念，這個信念就是美利堅合眾國…我們的退伍軍人是這個國家的鋼鐵脊梁，他們的家人和在座許多人一樣都有著勇敢的心。」
拜登也提到曾在伊拉克服役過已故長子波‧拜登，「我們今天聚集在一起，再次向站在自由前線的數代美國人致敬，再次見證少數高貴之人的偉大事蹟，他們冒著一切風險，許我們一個更美好的未來…作為三軍統帥，我沒有更高的榮譽；作為服役兒子的父親，我不求更多的特權。」
波‧拜登於2003年入伍，加入德拉瓦州陸軍國民兵，逐步晉升為少校，並於2008年派駐伊拉克期間，由於表現優異獲頒一枚銅星勳章和一枚功績勳章，回國後連任兩屆德拉瓦州檢察長，不幸於2015年因腦癌去世。今年是波‧拜登逝世八周年，令拜登不禁在儀式會場上感念起兒子。
活動中還發生尷尬的小插曲，80歲的拜登在敬獻花圈後一度搞不清方向，走錯了幾步才在儀隊指引下走回副總統賀錦麗旁邊的位置。
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