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退伍軍人紀念日 拜登推崇老兵們為國家鋼鐵脊梁

編譯廖振堯／綜合12日電
拜登總統(左)退伍軍人紀年日當天前往維吉尼亞州阿靈頓國家公墓無名英雄墓前獻花，並發表演推崇老兵們為「國家的鋼鐵脊梁」。(美聯社)
拜登總統(左)退伍軍人紀年日當天前往維吉尼亞州阿靈頓國家公墓無名英雄墓前獻花，並發表演推崇老兵們為「國家的鋼鐵脊梁」。(美聯社)

11月11日是為紀念1918年第一次世界大戰停戰的日子(Armistice Day)，現在則擴大為紀念所有退伍軍人的節日。拜登總統當天在維吉尼亞州阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetery)發表演說，推崇老兵們為「國家的鋼鐵脊梁」。

美聯社報導，拜登演講中回顧了美軍所進歷的著名戰役，形容踏上戰場的每一名士兵都由一條鏈子聯繫著，「這條榮譽之鏈可以追溯到我們的建國之初，每個人都許下神聖誓言：要支持、捍衛一個信念，不止是一個地方、一個人、更不是一個總統，而是捍衛一個不同於人類歷史上任何想法的信念，這個信念就是美利堅合眾國…我們的退伍軍人是這個國家的鋼鐵脊梁，他們的家人和在座許多人一樣都有著勇敢的心。」

拜登也提到曾在伊拉克服役過已故長子波‧拜登，「我們今天聚集在一起，再次向站在自由前線的數代美國人致敬，再次見證少數高貴之人的偉大事蹟，他們冒著一切風險，許我們一個更美好的未來…作為三軍統帥，我沒有更高的榮譽；作為服役兒子的父親，我不求更多的特權。」

波‧拜登於2003年入伍，加入德拉瓦州陸軍國民兵，逐步晉升為少校，並於2008年派駐伊拉克期間，由於表現優異獲頒一枚銅星勳章和一枚功績勳章，回國後連任兩屆德拉瓦州檢察長，不幸於2015年因腦癌去世。今年是波‧拜登逝世八周年，令拜登不禁在儀式會場上感念起兒子。

活動中還發生尷尬的小插曲，80歲的拜登在敬獻花圈後一度搞不清方向，走錯了幾步才在儀隊指引下走回副總統賀錦麗旁邊的位置。

拜登 德拉瓦州 維吉尼亞州

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