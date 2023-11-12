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選務人員受威脅 頻收含芬太尼信件

編譯盧炯燊／綜合11日電
華盛頓州金恩郡選舉辦公室，7日在整理選票時，收到裝有可疑粉末的信封，其中兩個經現場檢測呈芬太尼陽性反應，工作人員隨即被迫疏散。(美聯社)
華盛頓州金恩郡選舉辦公室，7日在整理選票時，收到裝有可疑粉末的信封，其中兩個經現場檢測呈芬太尼陽性反應，工作人員隨即被迫疏散。(美聯社)

自從2020年大選傳出選票舞弊等傳言後，地方選舉工作人員一直受到干擾及攻擊，華盛頓州金恩郡(King County)選舉辦公室，今年8月在點算初選選票時，收到一封含有微量的芬太尼的信件，這個星期又再收到一封「毒信」。

金恩郡選舉辦公室的工作人員表示，7日在整理選票時，收到裝有可疑粉末的信封，其中兩個經現場檢測呈芬太尼陽性反應，工作人員隨即被迫疏散。

類似的威脅現不斷擴大，至少有另外4個州的地方選舉辦公室也收到恐嚇郵件，部分更含有可能致命毒劑。

這4個州包括喬治亞、內華達、俄勒岡和加州，其中一些在投遞前被攔截。 根據給聯邦調查局及美國郵政檢查局的備忘錄，發送給這5個州選舉辦公室的信件，其中4封測出含有芬太尼。

為此，選舉工作人員不得不面對現實，準備解毒藥物納洛酮作為預防措施。

密西根州英罕姆郡(Ingham County)書記拜魯姆(Barb Byrum) 表示，選務人員已接受了使用納洛酮的培訓。他強調，工作人員不應活恐懼中，這是公然干涉民主的企圖。

自2020年大選陰謀論四起之後，使得全國1萬多個投票管轄區的招募工作更加困難。

加州普萊瑟郡(Placer County)書記朗科(Ryan Ronco) 說，選舉日能否順利展開，很大程度上取決於選務人員一次又一次地參加選舉工作，為他們累積知識及訓練。

然而有經驗工作人員紛紛求去，會造成知識真空，缺乏經驗更可能導致錯誤，而這些錯誤又有可能給陰謀論者製造更多藉口。

選務人員受騷擾問題已引起國會、各州議員及執法部門的關注。有幾個州的議員加強了威脅選舉工作人員的刑事處罰力度，聯邦司法部還成立了一個特別工作小組，負責調查起訴騷擾選舉工作人員的嫌犯。

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