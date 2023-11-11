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費城交響樂團返中表演 願兩國友好

編譯潘勛／綜合10日電
費城交響樂團在時隔50年後，再返中國表演，73歲的小提琴家布思(左)在觀看排練時表示，希望能常到中國演奏。(美聯社)
費城交響樂團在時隔50年後，再返中國表演，73歲的小提琴家布思(左)在觀看排練時表示，希望能常到中國演奏。(美聯社)

費城交響樂團1973年首訪中國舉行演奏會，促進了當時猶處稚嫩期的美中關係，時隔50年，樂團再返中國表演，故地重遊的73歲小提琴家布思(Davyd Booth)表示，希望能常到中國演奏。

美聯社報導，布思偕13位費城交響樂團團友本周返回中國，10日在國家大劇院舉行慶祝半世紀前首演的紀念演奏會；雖說美中最近政治不睦，他們持續數十年的努力，讓兩國能更親近。

新華社報導，中共中央政治局委員、中宣部部長李書磊出席了音樂會，並宣讀習近平主席致費城交響樂團總裁兼首席執行官的復信並致辭。

費城交響樂團訪京，本身就象徵美中關係改善；接下來拜登總統將與中國國家主席習近平在舊金山舉行眾所期待的峰會。

布思與同事在北京一家醫院演奏後表示，政府與宗教容或不同，但人們對音樂的反應不會有異，「音樂感動人心，不論他們住在哪裡、成長在哪裡」。

費城交響樂團此行正值世上最大兩個經濟體就貿易、科技、國防與人權齟齬之際。美中都希望下周的「拜習會」能讓兩國關係有所穩定，話雖如此，外界不認為會大有突破。

布思指出，費城交響樂團裡有許多華裔演奏家，世上一些頂級獨奏音樂家都是中國人。

布思指出，美中對彼此十分重要，他指的是美國人一生所用的東西，半數是由中國生產，兩國人民生命緊密交纏的程度，可能比兩國政府願意承認的更大。

費城交響樂團10日在北京的50周年紀念音樂會後，音樂家們將前往天津茱莉亞學院表演，再轉往上海及鄰近的蘇州舉辦室內樂演奏會。

布思表示，50年前他23歲，作為小提琴手造訪中國，那趟行程他還記得，時任音樂總監的尤金‧奧曼迪(Eugene Ormandy)答應尼克森總統的邀請，赴中表演；尼克森翌年也前往中國，作歷史性訪問。

布思表示，自己首度前往中國時大開眼界，人人髮型、穿著的外套都相同，他很難分辨男性女性；回顧往事，他覺得很幸運，能一睹高速現代化以前的中國。

費城交響樂團1973年首訪中國舉行演奏會，促進當時猶處稚嫩期的美中關係，時隔50...
費城交響樂團1973年首訪中國舉行演奏會，促進當時猶處稚嫩期的美中關係，時隔50年，樂團再返中國表演。(美聯社)

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