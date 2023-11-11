新隱形核轟炸機B-21 加州首試飛

航空迷@raider33捕捉到的B-21試飛影像。 (取自X平台)

一個巨大的黑色箭頭10日清晨緩慢地飛過加州 棕櫚谷(Palmdale)郊區上空，對附近守候多日的航空迷而言，這是令人興奮的時刻；對美國國防而言，這是30年來提升空中核子打擊能力的第一步。

美國空軍最新型的B-21突襲者式(Raider)隱形轟炸機，10日上午6時51分進行了首次試飛，地點就在棕櫚谷郊外的空軍「42廠」(Plant 42)測試研發基地。儘管軍方事前並未對外公布試飛時間，但航空迷自從得知B-21完成跑道滑行測試後，便日夜期待首次試飛的到來。

當天稍後，X影音平台上隨即出現了數則關於B-21首次試飛的貼文和影片。畫面中可以看到B-21彷彿箭頭般的外型，以起落架未收起的姿態，沿著當地一條道路低空飛行，一旁還有一架F-16型戰機伴隨。航空專家指出，飛機首次試飛時都會放下起落架，一方面是便於必要時緊急降落，一方面是為了測試高阻力下機身穩定度。

空軍並未發布試飛結果報告，只透過發言人史塔芬妮克(Ann Stefanek)表示，「B-21突襲者目前正在試飛中；試飛是整個測試作業的重要階段」。

自從1997年B-2隱形轟炸機服役以來，空軍便未曾再添置過核子轟炸機。面對俄羅斯 和中國不斷提升核子洲際彈道飛彈能力，B-21若能順利完成測試並投入服役，意味著美國21世紀核子戰略打擊能力的復興。空軍計畫採購至少100架B-21，取代服役中的B-1和B-2轟炸機。

B-21的造價在2010年計畫制定時是每架5億5000萬元，但由於近年來的高通 膨，預估目前標價已飆漲到7億5000萬元左右。國會研究處(Congressional Research Service)在2021年的一份報告中指出，由於空軍對於製造造價嚴格保密，使得成本支出的核實工作益發困難。另一方面，空軍表示B-21的每小時操作成本約為6萬元，較B-2節省5000元。