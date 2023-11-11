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俄勒贖軟體 駭中國工商銀分公司

記者張聲肇／綜合報導
中國最大銀行中國工商銀行屬下的紐約金融服務公司8日遭勒索軟體攻擊，一度影響了美國的業務。圖為該行工作人員在一家分行內處理日常業務。(美聯社)
中國最大銀行中國工商銀行屬下的紐約金融服務公司8日遭勒索軟體攻擊，一度影響了美國的業務。圖為該行工作人員在一家分行內處理日常業務。(美聯社)

中國工商銀行屬下的紐約金融服務公司8日遭駭客攻擊，勒贖軟體迫使該公司切斷部分網路連線，導致公債交易暫時受阻；不過當天的美國國庫券交易還是交割完畢，翌日結算的代理商短期交易也完成結算。

華爾街日報10日報導，儘管美中關係處於政治緊張與經濟競爭狀態，中國工商銀行金融服務公司(ICBC Financial Services)遭駭事件凸顯兩國的金融連結仍甚緊密。

中國金融機構總共持有8000多億美元美國國債，中國最大銀行工商銀行在美債市場也甚為活躍。

中國工商銀行金融服務公司的金融業務與電郵系統獨立運作，北京總行、其他分行，包括紐約分行都未受影響。

中國工商銀行金融服務公司是固定收入清算公司(Fixed Income Clearing Corporation)政府債券組的成員，是美國國債市場運作的一環，知名的高盛、摩根大通，和較小的代理商之間的仲介商也是該組成員，成員之間的政府債券交易，都由固定收入清算公司結算。

透過固定收入清算公司結算，可以降低某一仲介或代理商違約引發連鎖反應的風險。不過近年來，清算公司的重要性逐漸降低，因為國庫券市場裡面，非銀行體系的交易商愈來愈多。中國工商銀行是中國唯一參與美債市場運作的銀行。

8日的駭客攻擊事件，就在財長葉倫(Janet Yellen)和中國副總理何立峰在舊金山會面前一天發生，而這兩人的會談，可視為兩國最高領導人下周在舊金山峰會的暖身動作。

網路安全公司Truesec創辦人莫瑞(Marcus Murray)說，駭客運用的惡意軟體是俄國駭客集團「鎖住位元」(LockBit)研發出來的，攻擊行動可能從該集團某一客戶的電腦發動。

他說，「界線已被打破。過去我們從未見過大銀行遭遇這種事。駭客即使攻擊銀行，也未曾用過勒贖軟體」。

勒贖軟體可以癱瘓一個公司或機構的所有電腦或整個網路系統，除非支付「贖金」，否則無解，而贖金通常用加密貨幣支付，因為加密貨幣對政府調查人員來說較難以追蹤。

駭客 舊金山 債券

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