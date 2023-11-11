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蘋果雇工以移民優先被指違規 與政府以2500萬元和解

編譯盧炯燊／綜合10日電
蘋果公司被指在雇用及招聘時以移民優先錄用，屬於歧視行為，9日以2500萬元與聯邦司法部達成和解。(路透)
蘋果公司被指在雇用及招聘時以移民優先錄用，屬於歧視行為，9日以2500萬元與聯邦司法部達成和解。(路透)

蘋果公司9日與聯邦司法部達成2500萬元和解協議，該公司被指在雇用及招聘時以移民優先錄用，屬於歧視行為；蘋果承認是無心之失。

這是司法部歷來最大一起涉及歧視公民及永久居民身分的和解協議。根據協議，蘋果會被罰款675萬元，另支付1825萬元給數量不詳的受影響工人。

司法部的聲明指蘋果公司某些職位在招聘時，非法先雇用外國移民工人，而不是美國 。

據悉，司法部主要指蘋果在招聘一些從事符合聯邦計畫的工作時，沒有先行招聘公民或永久居民，違反了禁止基於公民身分而實施歧視的聯邦法例。

司法部指出，蘋果並沒有像其他職位那樣，在其網站上發布符合永久勞工證書或PERM計畫資格的職位空缺。蘋果公司的工作職位通常允許電子申請，但這些與勞工證書或PERM相關職位的申請人，仍要郵寄紙本申請。

要取得批准的PERM勞工證書，雇主必須先行招聘公民或永久居民，並要在各個平台上發布招聘廣告和面試應徵，若招聘過程結束後仍未找到本地勞工，就可向勞工局(DOL)申請PERM勞工證書，獲批准後，雇主就可向移民局(USCIS)為移民工人作為擔保，申請工作綠卡。

蘋果公司發聲明說，沒有遵守司法部的標準只是無心之失；又說「隨著公司繼續雇用美國工人並在美國發展，公司已經實施了強有力的補救計畫，以遵守各個政府機構的要求」。

司法部沒有具體說明蘋果公司哪些職位，在招募程序裡存在歧視公民及永久居民，也沒有具體說明蘋果公司如何從中受益。

外國勞工通常比聘用本地工人便宜，而這些依賴雇主綠卡擔保到來的外國移民工人，也不太可能離去尋找其他工作，這樣一來便會失去在美國的合法身分，因此有無良雇主也藉機壓榨他們，包括壓低工資或無薪超時工作等。

蘋果公司被指在雇用及招聘時以移民優先錄用，屬於歧視行為，9日以2500萬元與聯邦...
蘋果公司被指在雇用及招聘時以移民優先錄用，屬於歧視行為，9日以2500萬元與聯邦司法部達成和解。(Getty Images)
蘋果公司承認在雇用及招聘時以移民優先錄用，涉及歧視，但稱是無心之失，9日以250...
蘋果公司承認在雇用及招聘時以移民優先錄用，涉及歧視，但稱是無心之失，9日以2500萬元與聯邦司法部達成和解。(美聯社)

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