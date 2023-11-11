小行星阿波菲斯2029年掠過地球 NASA派探測器觀測

NASA太空船歐塞瑞斯號(OSIRIS-REx)飛越小行星阿波菲斯想像圖。 (路透)

天文學家預測，約五年半後，一顆直徑約與紐約帝國大廈高度相當的小行星，將從距離地球3萬2200公里(約2萬哩)內的太空 飛掠，這將是現代史上如此大小的天體與地球距離最近的一次。

路透報導，屆時，美國太空總署(NASA )於2016年推出的一艘太空飛行器預計將就定位，詳細觀測這次罕見近距離相遇。

這項由亞利桑納大學(University of Arizona)科學家主導的任務，預期將有助人們更深入了解行星的形成，以及對於建立一套防禦系統來防範小行星撞地球毀滅事件提供相關知識。

這顆小行星以古埃及神話中象徵邪惡和混沌的巨蛇阿波菲斯(Apophis)命名，最早在2004年被觀測到，當時被認為似乎會對地球構成可怕的撞擊威脅，科學家推測可能在2029年撞上地球；但此後更精密的觀測已排除它至少在一世紀內發生碰撞風險的可能。

儘管如此，阿波菲斯2029年接近地球時，將極為靠近，不到月球與地球間距離的十分之一，比一些地球同步衛星的軌道還近許多。

被派往探測阿波菲斯的太空飛行器歐塞瑞斯號(OSIRIS-REx)，三年前才在另一顆小行星上採集了塵土樣本，並在今年9月帶著樣本膠囊返回地球，降落在猶他州 沙漠。

NASA沒有讓這一太空飛行器退役，而是取阿波菲斯和探險家(Explorer)兩字的縮寫，將它重新命名為歐塞瑞斯-APEX號(OSIRIS-APEX)，並啟動發射推進器，將它送上旅程、前往下一個目標。