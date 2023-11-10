告勞勃·狄尼洛公司歧視與報復 女助理獲賠120萬

影星勞勃·狄尼洛前任私人助理羅賓遜(右)控告遭雇主性別歧視與報復，獲判120多萬元賠償金後，滿臉笑容和律師離開法院。(美聯社)

影星勞勃·狄尼洛(Robert De Niro)前任私人助理羅賓遜(Graham Chase Robinson)控告遭雇主性別歧視 與報復官司，大陪審團9日判決狄尼洛成立的運河製作公司(Canal Productions)賠償她120多萬元。

羅賓遜指控狄尼洛害她在毀人身心健康的環境中工作，陪審團認定狄尼洛本人虐待她的罪名不成立，但聘雇她的公司性別歧視與報復兩項罪名成立，應付她兩筆各63萬2142元賠償金。

羅賓遜2019年4月辭職後，和老闆互告，狄尼洛因本案出庭三天，其中兩天坐在證人席上。

41歲的羅賓遜告訴法庭，80歲的狄尼洛和他女友提芙妮‧陳(Tiffany Chen)聯合欺負她，害她不得不放棄她本來深愛的工作。陪審團宣讀判決時，她面露微笑，陪審團成員離席後，她更忍不住滿面笑容擁抱律師。

狄尼洛的律師蕭恩斯坦(Richard Schoenstein)說，律師團將提出審判後動議，要求降低賠償金。

狄尼洛和女友各自對法庭表示，是羅賓遜看不上運河製作公司；說要留住她，非得滿足她愈來愈多的要求不可。

狄尼洛指出，狄尼洛的年薪本來是10萬元，他為滿足羅賓遜的要求，加薪到30萬元，職銜也升為製作與財務副總，但工作內容幾乎沒變。

狄尼洛又說，羅賓遜辭職時，偷走他500萬點飛行旅程里程(約值8萬5000元)。

蕭恩斯坦8日結辯時，還請求陪審團命令羅賓遜退還那筆錢，「不是要你們處罰她。」

羅賓遜提告前，狄尼洛的律師就已經先告她「背信棄義」，「怠忽職守」，求償600萬元，但遭陪審團駁回。

羅賓遜的律師韓納凡(Brent Hannafan)結辯說，這兩周的聽審屬民事審判，請陪審團務必做出判決，「不僅為了羅賓遜，也為了所有民事訴訟的當事人」。