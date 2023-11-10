我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加薩的短暫喘息：以色列為何同意「每日暫時停火4小時」？

以太幣大漲10%突破2000美元 貝萊德一個動作引發買盤

告勞勃·狄尼洛公司歧視與報復 女助理獲賠120萬

記者張聲肇／綜合報導
影星勞勃·狄尼洛前任私人助理羅賓遜(右)控告遭雇主性別歧視與報復，獲判120多萬元賠償金後，滿臉笑容和律師離開法院。(美聯社)
影星勞勃·狄尼洛前任私人助理羅賓遜(右)控告遭雇主性別歧視與報復，獲判120多萬元賠償金後，滿臉笑容和律師離開法院。(美聯社)

影星勞勃·狄尼洛(Robert De Niro)前任私人助理羅賓遜(Graham Chase Robinson)控告遭雇主性別歧視與報復官司，大陪審團9日判決狄尼洛成立的運河製作公司(Canal Productions)賠償她120多萬元。

羅賓遜指控狄尼洛害她在毀人身心健康的環境中工作，陪審團認定狄尼洛本人虐待她的罪名不成立，但聘雇她的公司性別歧視與報復兩項罪名成立，應付她兩筆各63萬2142元賠償金。

羅賓遜2019年4月辭職後，和老闆互告，狄尼洛因本案出庭三天，其中兩天坐在證人席上。

41歲的羅賓遜告訴法庭，80歲的狄尼洛和他女友提芙妮‧陳(Tiffany Chen)聯合欺負她，害她不得不放棄她本來深愛的工作。陪審團宣讀判決時，她面露微笑，陪審團成員離席後，她更忍不住滿面笑容擁抱律師。

狄尼洛的律師蕭恩斯坦(Richard Schoenstein)說，律師團將提出審判後動議，要求降低賠償金。

狄尼洛和女友各自對法庭表示，是羅賓遜看不上運河製作公司；說要留住她，非得滿足她愈來愈多的要求不可。

狄尼洛指出，狄尼洛的年薪本來是10萬元，他為滿足羅賓遜的要求，加薪到30萬元，職銜也升為製作與財務副總，但工作內容幾乎沒變。

狄尼洛又說，羅賓遜辭職時，偷走他500萬點飛行旅程里程(約值8萬5000元)。

蕭恩斯坦8日結辯時，還請求陪審團命令羅賓遜退還那筆錢，「不是要你們處罰她。」

羅賓遜提告前，狄尼洛的律師就已經先告她「背信棄義」，「怠忽職守」，求償600萬元，但遭陪審團駁回。

羅賓遜的律師韓納凡(Brent Hannafan)結辯說，這兩周的聽審屬民事審判，請陪審團務必做出判決，「不僅為了羅賓遜，也為了所有民事訴訟的當事人」。

歧視

上一則

高層介入選址？FBI新總部落戶馬州格林貝爾特

下一則

疫情補助喊停 今年至少200萬童失去醫療保險

延伸閱讀

殘障男孩失蹤 生母被控一級謀殺

殘障男孩失蹤 生母被控一級謀殺
封面故事／電影《花月殺手》 原住民受白種人剝削黑暗史

封面故事／電影《花月殺手》 原住民受白種人剝削黑暗史
前助理控虐待求償1200萬元 影帝勞勃狄尼洛斥胡說八道

前助理控虐待求償1200萬元 影帝勞勃狄尼洛斥胡說八道
泰勒絲高調曬戀情 緋聞男友贏球後大方獻吻

泰勒絲高調曬戀情 緋聞男友贏球後大方獻吻

熱門新聞

男子貼出套餐影片，卻被質疑點購菜單上最貴品項。（取自TikTok）

便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂

2023-11-06 14:37
日光節約時間5日凌晨2時結束，一年更動兩次時間的初期會讓人不適應，也再度引發是否有必要繼續實施的辯論。(美聯社)

今晚睡覺前 時鐘撥慢1小時…日光節約時間結束了

2023-11-05 00:59
TikTok一位用戶聲稱他發現一招能破解酒店保險箱密碼。(截取自TikTok@Leo Lenier)

還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧

2023-11-03 13:53
查克柏格在IG上貼出他剛動完膝蓋韌帶手術的照片。 （取材自IG）

練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫

2023-11-04 07:18
示意圖。（Getty Images）

訂4支iPhone 15 Pro Max竟收到60支 他樂估可賺9萬多

2023-11-03 17:39
肇事國籍女司機葉婷已逃回中國。(截取自電視台KIRO 7影片)

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

2023-11-01 15:59

超人氣

更多 >
洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕
這個品牌的手機超保值 安卓沒得比

這個品牌的手機超保值 安卓沒得比
「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘
銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億

銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億
康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所

康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所