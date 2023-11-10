高層介入選址？FBI新總部落戶馬州格林貝爾特

拜登政府決定把聯邦調查局總部從位於華府的胡佛大樓遷到馬里蘭州。圖為行人經過胡佛大樓。(美聯社)

在馬里蘭州與維吉尼亞州 持續激烈競爭十多年後，美聯社引述兩名消息人士透露，拜登政府已決定把聯邦調查局(FBI )總部遷往馬里蘭州，新地點位於華盛頓東北約13哩(20公里)、屬於喬治王子郡(Prince George's County)的格林貝爾特(Greenbelt)；FBI局長雷伊(Christopher Wray)9日罕見抨擊當初選址決定有高層介入，因此過程有瑕痴，而遭點名的聯邦總務署(General Services Administration)署長則回應為「不實指控」。

FBI考慮搬家已逾十年，最近幾個月，FBI也對總部新址的選擇過程表示關注；消息傳出後，馬州 自然很高興，維州當然非常沮喪及不滿。

雷伊說，FBI總部決定搬遷至馬里蘭州格林貝爾特，是受到負責監督聯邦財產管理的聯邦總務署高層要求，當初選址名單中維吉尼亞州春田市(Springfield)才是最佳地點。他說，「我們對於選址過程的公平性與透明以及總務署未能遵守其自身的選址計畫表示擔憂。」

總務署署長卡納漢(Robin Carnahan)則以聲明回擊，指該說法是對她的屬下「不實的指控」。

維州民主黨籍聯邦參議員華納(Mark Warner)向媒體說，尚未收到有關選擇的正式通知，若屬實，「這將是對聯邦總務署(GSA)的既定程序，作出嚴重政治干預的證據，這更讓人想起川普政府的策略」。 GSA 的職責包括處理政府房地產。

他與另一名民主黨籍聯邦參議員肯恩(Tim Kaine)發出聯合聲明，對不選擇聯邦調查局學院(FBI Academy)所在的維州匡提科(Quantico)感到失望。

不過馬州民主黨籍聯邦參議員卡丁(Ben Cardin)則認為，馬州的地理位置非常理想，這裡有完善的公共交通，納稅人花的支出會大大降低。