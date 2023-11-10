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銀行家200萬買舊礦場 稀土價值370億

記者顏伶如／綜合報導
艾特金斯(Randall Atkins)展示懷俄明州謝里登(Sheridan)外圍一座老舊煤礦場的礦產樣本。(美聯社)
艾特金斯(Randall Atkins)展示懷俄明州謝里登(Sheridan)外圍一座老舊煤礦場的礦產樣本。(美聯社)

華爾街日報9日報導，華爾街銀行家艾特金斯(Randall Atkins)12年前以200萬元買下懷俄明州謝里登(Sheridan)外圍一座老舊煤礦場，評估礦場或許還有機會賺錢，未料後來發現潛藏極大經濟效益：這座礦場可能是美國本土從1952年以來，第一次找到稀土元素(rare-earth elements)新來源。

艾特金斯買下布魯克礦場(Brook Mine)的幾年後，政府單位研究人員詢問能否到場區進行稀土元素檢測。搞不清稀土為何物的艾特金斯，收到檢測結果時驚訝不已，某些檢測報告在今年9月完成，顯示看似不起眼的舊礦場可能藏有全美數量最高的非常規稀土(unconventional rare-earth)庫存量，若以目前市值計算，大約值370億元。

艾特金斯的拉馬科資源公司(Ramaco Resources)日前在礦場展開大規模採樣，將更多樣本送交檢驗。如果開採計畫依照目標持續進行，這裡將成為1952年以來美國國內第一次找到的稀土元素新礦產。

規模6億2000萬元的拉馬科資源公司，專注於與鋼鐵製造有關的冶金礦產開發。

華爾街日報報導，美國與中國等國家現正展開稀土供應競賽，電動車與離岸風電機渦輪都需要使用稀土。今年8月起，中國針對使用於半導體、飛彈系統及太陽能板的鎵(gallium)、鍺(germanium)等礦產資源實施出口管制，艾特金斯礦場檢測樣本就找到這些物質。

礦場樣本驗出的輕重稀土包括釹(neodymium)、鐠(praseodymium)、鏑(dysprosium)、鋱(terbium)，某些元素存在於煤礦中，其他則在黏土或煤層上下兩端高碳量物質裡找到。

艾特金斯說，公司正與多個國家級實驗室接觸，包括橡樹嶺國家實驗室(Oak Ridge National Laboratory)、勞倫斯利佛摩國家實驗室(Lawrence Livermore National Laboratory)。

企業總部位於華盛頓州斯波坎(Spokane)的希格尼亞資產管理公司(Signia Capital Management)今年稍早開始投資拉馬科，拉馬科股票今年已增值63%。

艾特金斯(Randall Atkins)展示懷俄明州謝里登(Sheridan)外...
艾特金斯(Randall Atkins)展示懷俄明州謝里登(Sheridan)外圍一座老舊煤礦場的礦產樣本。(美聯社)

稀土 檢測 華爾街

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