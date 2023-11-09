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川普涉浮報財產案 伊凡卡證詞與兄弟口徑一致

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普的女兒伊凡卡8日針對紐約州控告川普蓄意浮報財產的民事詐欺案出庭作證。(美聯社)
前總統川普的女兒伊凡卡8日針對紐約州控告川普蓄意浮報財產的民事詐欺案出庭作證。(美聯社)

前總統川普涉嫌為房地產價值灌水而遭紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)以金融詐欺民事罪名起訴，川普長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)8日出庭作證時，撇清表示與父親財務資料無關；川普長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr)、川普次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)上周均以作證，伊凡卡‧川普證詞與哥哥、弟弟口徑一致。

美聯社報導，伊凡卡‧川普利用作證機會幫家人說話，辯稱家族企業「表現超凡」(overdelivered)；然而，對於檢方指控造假的川普財務資料，伊凡卡則採取明哲保身策略，清楚畫清界線。

川普6日作證時表示，其實自己的淨資產在財報裡遭到嚴重低估，即使出現數字不符的狀況也都只是微小疏忽而已，免責聲明(disclaimer)已經讓他免除責任承擔。川普說，檢方起訴此案「非常丟臉」。

川普及三名兒女都作證完畢，檢方舉證過程也告一段落，接下來將換川普等被告舉證答辯。

不管川普的事業或政治生涯，伊凡卡都是核心圈人物；她在川普集團(Trump Organization)擁有執行副總裁頭銜，川普任內曾擔任白宮資深顧問。

伊凡卡8日作證時說，並未參與父親的財務；她說：「我對於所有狀況毫不知情。」她表示，只看過收到的極少數檔案與信件。

伊凡卡作證時冷靜平和，與川普火花四射的態度形成強烈對比，但父女兩人在法庭內外的說法訴求重點一樣，都把川普集團定調為成功的房地產開發商，握有好幾個金額龐大的開發案，川普集團的表現則讓貸款機構感到滿意。

她說，不管是佛州都瑞爾(Doral)高爾夫球度假村或華府川普飯店都是極度複雜的開發案，「我們每一方面都表現超凡」。

川普 伊凡卡 房地產

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