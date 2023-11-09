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藥物測試排除肥胖者 專家：藥效恐對他們產生危害

編譯黃祖綺／綜合8日電
由於多數藥物的測試都排除肥胖者，聯邦食品暨藥物管理局已重新關注排除肥胖者的研究差異。(美聯社)
由於多數藥物的測試都排除肥胖者，聯邦食品暨藥物管理局已重新關注排除肥胖者的研究差異。(美聯社)

在美國，有超過40%的成年人被認為肥胖，但多數藥物的測試都排除肥胖者。美聯社報導，華裔藥物專家最新發現，許多被廣泛使用的藥物，對肥胖者可能產生不同的藥效，若沒有清楚說明肥胖者的使用劑量和方式，將無法確保藥物對肥胖患者是安全且有效的。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)和負責監管和資助藥物測試的國家衛生研究院(NIH)，正在重新關注這個問題。在去年的一次研討會上，FDA局長卡利夫(Robert Califf)承認，無法證明藥物對肥胖者的作用。

去年，加州華裔藥物研究專家克莉絲蒂娜‧周(Christina Chow)檢視了美國200多項新藥，發現其中近三分之二的藥物測試沒有提及體重，這就表示無法將肥胖者納入其中。克莉絲蒂娜‧周任職於一家調查嚴重藥物反應的加州公司 Emerald Lake Safety。

與克莉絲蒂娜‧周共同研究的波士頓布萊根婦女醫院(Brigham and Women's Hospital)研究員卡洛琳‧阿波維安(Caroline Apovian)表示，將肥胖者排除在外的原因相當多。通常願意報名參加研究的人通常都比較瘦，研究人員也會擔心肥胖者會有健康相關併發症，像是糖尿病、心臟病和中風，會影響研究結果。

專家表示，如果將全國42%肥胖的人排除在藥物研究之外，後果可能不堪設想。因部分藥物可能會停留在脂肪中，這表示著血液中的藥物不足，導致治療成效不如預期。有些藥物則是可能在肥胖者體內停留較長時間，若同時又使用另一種藥物，可能會導致有害的藥物交互作用。

例如一種名為Rexulti的抗精神病藥物，通常用於治療精神分裂症或重度憂鬱症患者。研究發現，對於肥胖患者，Rexulti可能需要更長的時間才能達到有效濃度。因此，患者和醫生可能因為認為藥物沒有效果而停止治療。周指出，不治療或治療不足的精神分裂症，很可能會對自己和周圍的人造成危險。

非處方緊急避孕藥「Plan B One-Step」則是另一個例子。俄勒岡健康與科學大學的婦產科醫師艾莉森‧艾德曼(Alison Edelman)說，研究發現，這種藥物對肥胖症患者可能效果不佳，依然會導致懷孕。不過，FDA認為，這些證據不足，無法要求標註警語。

臨床研究專業協會董事會成員柯琳‧特南(Colleen Tenan)說，作為一名醫師，她很難開出超出正常範圍的處方，若沒有明確的指示，醫師通常不會知道該如何調整肥胖者的藥物劑量。

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