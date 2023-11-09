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女志工病故疏失案 和平工作團75萬和解

編譯俞仲慈／綜合8日電
和平工作團的女志工伯妮絲·海德曼。(取自和平工作團網站)
和平工作團的女志工伯妮絲·海德曼。(取自和平工作團網站)

紐約時報報導，聯邦政府旗下獨立慈善機構「和平工作團」(Peace Corps)已同意支付75萬元和解金，以便和一名因感染瘧疾、病逝於東非島國葛摩聯盟(Comoros)的24歲女志工家屬，達成和解協議。

根據7日向伊利諾州北區聯邦地方法院提交的法律文件，聯邦政府不承認對於伊州因弗內斯(Inverness)志工伯妮絲·海德曼(Bernice Heiderman)的死亡有任何犯罪或責任。

和平工作團聲明強調，對於海德曼的不幸離世「持續哀悼」並將「全力保障每位志工安全且成功的服務經驗」，但未直接提及和解協議，僅表示「出於對家屬的尊重」，不會進一步發表評論。

代表家屬的原告律師丁內爾(Adam Dinnell)指出，和平工作團過去未曾有過任何金錢和解紀錄，因此這筆和解金相當不尋常，根據聯邦法規，控告政府單位向來就是一場耗時且艱辛的法律過程。

2018年1月間，海德曼因為感染瘧疾，獨自一人病逝於下榻的飯店客房，而且過世前，曾向家人傳送短訊，抱怨和平工作團醫師對她出現的症狀，包括頭痛、頭暈、噁心、嘔吐和腹瀉等都不當一回事。 

當時和平工作團的總督導在紀錄海德曼的照護檔案中也坦承：「如果及時獲得治療，她原本可以迅速地完全康復。」

隨後在海德曼去世九個月後，2018年國會立法通過改善和平工作團志工的醫療服務，並由當時總統川普簽署通過，但海德曼的父母仍在2020年12月對和平工作團提告並索賠。

聯邦政府 紐約時報 伊州

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