禁大學開後門 權貴子弟「入學優惠」恐廢除

兩黨聯邦參議員提案,要求大學院校取消「傳承偏好」的入學審核方式,位於康州的康州衛斯理陽大學已不再考量申請入學者家族和學校的關聯。(美聯社)

聯邦參院兩黨議員7日聯合提案,要終止權貴子弟憑家族中有校友或捐款大戶申請大學入學獲「傳承偏好」優惠考量(legacy preference),擠壓其他背景的年輕人入學的機會。

由共和黨籍印第安納州聯邦參議員 楊恩(Todd Young)和民主黨籍的聯邦參議員肯恩(Tim Kaine,維吉尼亞州)提出的「真才實學法」(MERIT Act)案為高等教育 法(Higher Education Act)增添大學入學規定:不准大學院校招生時,把申請人與校友或捐款人的關係納入考量。

法案是否會通過前景不明,但至少顯示最高法院推翻有利少數族裔入學的平權措施後,國會議員也注意到大學接納新生的「陋規」,似乎圖利白人和富有家庭的問題。

法案定義「優惠」為「決定是否錄取或給予有形的教育利益時,把申請人與某校友或某捐款人的關係當作決定性因素,」但仍可考慮申請人是否有「明顯的興趣」進入該校。

楊恩說,美國是機會之邦,不是貴族樂園,「傳承入學(陋規)限縮了美國許多青年才俊入學的機會,讓我們社會當中身家關係良好的人平白占了便宜。」

肯恩說,法案用意是確保第一代上大學和低收入 家庭的子弟,在入學過程中不會因為家世背景而吃虧,「學生是否被錄取,關鍵不應是其父母是否曾在該校念過書,或給學校捐過一大筆錢」。

但贊成傳承入學作法的學校卻拿「募款要緊」當話術,引述「提倡並支持教育議會」(Council for Advancement and Support of Education)組織的統計,說2022年大學院校的收入,校友捐助達135億元,占總收入的22%。

批評這種做法的人指出,靠「傳承」辦法上學的學生,平均資質低於不靠此辦法入學的學生,成績也不如。

約翰霍普金斯大學和麻州安姆赫斯特學院等在最高院推翻大學錄取考慮種族的做法前,就廢止了傳承入學辦法;維州理工學院和康州衛斯理陽(Wesleyan University)大學最近也宣布不再根據「傳承」考慮錄取與否。科羅拉多州2021年立法禁止公立大學這麼做。