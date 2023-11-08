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力保預算 葉倫：國稅局無紙化開跑

編譯周芳苑／綜合7日電
財政部長葉倫7日在國稅局華府總部出席活動時，宣布將加速推動國稅數位化政策。(美聯社)
財政部長葉倫7日在國稅局華府總部出席活動時，宣布將加速推動國稅數位化政策。(美聯社)

財政部長葉倫(Janet Yellen)7日在國稅局(IRS)華府總部出席該局全新客服改進計畫的活動上，宣布最新版無紙化時間表，預計將提前幾個月開跑。明年之前，多數納稅人可以數位方式提交稅表以外的文件，2025年則全面數位化，屆時，國稅局將可數位處理稅表在內的所有文件。

葉倫強調國稅局數位化改革的重要性，藉以抨擊眾院共和黨議員刪減國稅局預算以援助以色列的提案。

葉倫表示，國稅數位化政策影響重大而深遠，將加快整個系統的作業時間。

長久以來，國稅局因紙本文件過多而無法快速處理稅表，改變處理方式後，預計每年可省去儲存10億餘份歷史文件的4000萬元費用。

葉倫說，透過數位化，人們現在就可開始提交文件，不必依原訂時間表等到明年初才這麼做，納稅人將節省時間和精力。

根據計畫，國稅局2024年將開始實施新的免費電子納稅申報系統，預計2025年之前便能夠以數位方式處理包括報稅表在內的所有文件。

在7日的演說中，葉倫指共和黨削減國稅局預算以資助以色列是「具破壞性且不負責任」；她說，利用國稅局資金玩弄政治不容接受。眾院所提援助法案打算削減國稅局140億元預算。

獨立預算分析師表示，削減國稅局預算將耗用納稅人數十億元稅收，拜登總統曾說，他將否決眾院共和黨提案。

葉倫說，由於出現削減國稅局資金的提案，如今正是談論數位化改革重要性的關鍵時刻。

為力保國稅局預算，葉倫還談到改善客戶電話等待時間、更新國稅局網站技術以及增加面對面客戶支援等重點工作。

今夏稍早，共和黨成功刪減國稅局14億元預算，換得提高國家法定債務上限，另包括一項單獨協議，未來兩年內將從國稅局挪動200億元到其他非國防項目。

國稅局 預算 葉倫

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