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南極美國研究站保安施暴 檀島開庭 仍拒認罪

編譯俞仲慈／綜合7日電
涉嫌在美國駐南極研究站攻擊女研究員的比內曼(中)，6日在夏威夷州檀香山地區法院出庭後，離開法庭。(美聯社)
涉嫌在美國駐南極研究站攻擊女研究員的比內曼(中)，6日在夏威夷州檀香山地區法院出庭後，離開法庭。(美聯社)

美聯社報導，位於南極的麥克默多研究站(McMurdo Station)去年11月底，發生保安人員攻擊駐站女研究員事件，卻依然繼續執行工作，引發研究團隊對主管單位國家科學基金會(NSF)的不滿。

涉案人比內曼(Stephen Tyler Bieneman)事後遭到攻擊罪名指控，但至今堅持不認罪，並宣稱只是出於「惡作劇」，此案已於6日在檀香山法院開審。

根據檢方起訴書，去年11月24日深夜至25日凌晨，一名女研究生在宿舍休息室等候洗衣服，因為慶生而帶有酒意的比內曼隨後也走進洗衣室，女研究生一時興起，故意搶下比內曼外套上的名牌並拒絕歸還，還讓比內曼追逐，不料被告將女研究生制伏在地，並用左小腿按壓其喉嚨，以便翻找自己的名牌。

起訴書強調，被告的舉動導致被害人近乎窒息，不斷拍打被告並示意放手，但直到被告找到名牌才挪開小腿，被害人因為喉嚨被按壓一分鐘，導致身體不適，被送往醫院治療。

起訴書還證實：「事發一周後，受害A女表示，雖然全身肌肉緊繃已經改善，但攻擊事件仍造成失眠、食欲不振、焦慮和憂鬱，於是不久後，被害A女辭去麥克默多研究站的工作。」

研究站站長圖斯托(Marc Tunstall)直到11月29日才獲悉此事，並開始調查，但事發兩周後，也就是12月10日，被告照常和研究團隊搭機前往偏遠冰原，執行保安任務。

根據法院文件顯示，比內曼直到12月19日結束任務返回研究站，才被解僱並獲得一張回國機票，在抵達夏威夷時被捕，隨後繳交2萬5000元保釋金獲釋，等待審判。

對於研究站主管機關國家科學基金會(NSF)處理該案方式，引發駐站人員不滿，華盛頓大學教授康威(Howard Conway)提交給NSF的投訴書寫道：「我們很驚訝發現，當比內曼被分配到我們團隊時，NSF已經知道他正接受調查，並且在他被指控攻擊後，還和我們待在一起整整一周。」

失眠 肌肉 夏威夷

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