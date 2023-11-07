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電玩公司涉侵兒童隱私挨罰2.7億 「意外購買」有望退款

編譯徐薏茹／綜合報導
開發「要塞英雄」線上遊戲的Epic Games公司被指誤導消費者購買產品，和聯邦貿易委員會達成罰款與退款協議。(Getty Images)
開發「要塞英雄」線上遊戲的Epic Games公司被指誤導消費者購買產品，和聯邦貿易委員會達成罰款與退款協議。(Getty Images)

孩子在你不知情的情況下偷偷購買Epic Games公司線上遊戲「要塞英雄」(Fortnite)的虛擬貨幣或裝備嗎？別擔心，也許有機會能獲得退款。

聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，FTC)已寄送電子郵件通知逾3700萬人，作為與Epic Games公司法律協議的一部分，他們可能有資格獲得補償。

貿委會去年年終宣布，Epic Games必須支付5億2000萬元的罰款與退款償還金，以解決涉及兒童隱私、支付方法誤導消費者下單無意購買的產品等指控。

和解協議於今年3月擬定，5億2000萬元罰款包含2億4500萬元的客戶退款償還金，彌補玩家原無意購買商品之費用，如「要塞英雄」的遊戲虛擬貨幣V幣(V-Buck)、虛擬裝備等。

Epic Games也同意支付2億7500萬元的罰款，該公司被控在未通知監護人或未經監護人同意的情況下，蒐集「要塞英雄」13歲以下玩家的個人資訊，這是違反聯邦貿易委員會規定相關案件中有史以來最高額的罰金。

符合退款資格的包括2017年1月至2022年9月在「要塞英雄」為不想要的商品支付V幣的玩家；2017年1月至2018年11月在不知情的情況下替小孩支付遊戲信用卡帳單的家長；以及向信用卡公司投訴錯誤收費後被鎖帳戶的人。

Epic Games解決本案後表示該公司已實施額外保護措施，防止意外的收費，該公司的聲明建議消費者前往聯邦貿易委員會頁面查看。

虛擬貨幣 信用卡 隱私

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