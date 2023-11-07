「看妳胸部」留言正常？Instagram未護少年 資安專家國會作證

資安專家14歲的女兒把父女維修骨董車的影片分享到Instagram，卻收到「觀看視頻的唯一原因是要看妳胸部」的留言。此為示意圖。 (路透)

資安專家畢加爾(Arturo Bejar)閒暇時喜歡跟14歲的女兒一起維修骨董車，女兒則把拍攝影片分享到Instagram，結果有人留言寫道，網友觀看視頻的唯一原因是要看她的胸部；她的女兒回覆：「請勿討論我的未成年胸部。」

畢加爾說，女兒向Instagram檢舉之後，得到回應是留言並未觸犯平台使用規則。

華爾街日報報導，畢加爾曾對社群媒體Instagram和「臉書 」(Facebook)的母公司Meta Platforms執行長查克柏格 (Mark Zuckerberg)提出警告，說Instagram的青少年保護機制功效不彰，但沒有得到回覆，如今，畢加爾今天(7日)將赴國會作證，向國會議員說明Instagram的問題癥結。

2021年秋季，在Instagram「福祉小組」(Well-Being Team)擔任資安顧問畢加爾發函給查克柏格，希望討論公司處理資安問題與使用者實際體驗之間的嚴重落差。畢加爾花了兩年時間調查發現，Instagram青少年使用者面臨傷害令人憂心。

畢加爾後來寄發電郵給Instagram執行長莫瑟里(Adam Mosseri)，信中附上統計數據指出，未滿16歲的Instagram使用者當中，平均每八人就有一人表示，過去七天曾在平台遇過性騷擾 。

對於畢加爾來說，調查結果並未讓他感到意外。他的女兒及女兒朋友從14歲開始都曾在Instagram收到他人寄來的男性下體照片，還碰過各式各樣的騷擾。他說，Meta系統通常對於性騷擾舉報置之不理，或者回應表示騷擾行為並未違反平台使用規則。

畢加爾寫信給查克柏格及其他高層主管說，曾問他的女兒為何男孩會透過Instagram騷擾，女兒回答說，騷擾行為即使被檢舉，唯一下場就是被封鎖，因此男孩們肆無忌憚。

兩年後的現在，畢加爾發現的問題仍未獲得解決，而且出現新問題。Instagram遭揭露暗藏組織龐大的戀童癖使用者社群之後，平台在今年6月成立兒童安全任務小組。

Meta發言人史東(Andy Stone)回覆華爾街日報詢問時則說，對於「福祉小組」的調查發現，公司已推出多項因應措施，包括使用者發文之前，Meta自動系統會做出內容帶有冒犯意味的警示，提醒使用者傳送私訊時要有禮貌。

以「吹哨者」身分揭發臉書(Facebook)弊端的前任臉書專案經理、數據科學家法蘭西絲‧郝根(Frances Haugen)，提交臉書內部資料給美國證券管理委員會(SEC)之後，Meta開始嚴防洩密，畢加爾的調查結果只能上報主管，之後便沒有下文。