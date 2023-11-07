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132億歲 科學家發現最老黑洞 比銀河系黑洞大10倍

記者張聲肇／綜合報導
美國太空總署(NASA)6日公布的圖像顯示已有132億年歷史、迄今發現宇宙最老的黑洞。(美聯社)
美國太空總署(NASA)6日公布的圖像顯示已有132億年歷史、迄今發現宇宙最老的黑洞。(美聯社)

科學家發現了最老的黑洞，有132億年歷史，約在宇宙大爆炸後4.7億年形成，比銀河系的黑洞還大10倍。

根據韋伯天文望遠鏡和錢卓拉X射線天文台(Chandra X-Ray Observatory)合作一年觀察所得的報告，6日發表在「自然天文學」期刊上。

報告的領銜作者、哈佛-史密森尼天文物理中心研究員博格丹(Akos Bogdan )說，這最古老黑洞的質量，約有它所在星系內全部行星總質量的10%-100%，遠超過銀河系或附近星系黑洞僅星系內所有行星質量的0.1%。

參與本研究的耶魯大學教授納塔拉簡(Priyamvada Natarajan)認為，體積會那麼巨大，一定是在宇宙誕生後不久就形成，「混沌初開後不久就存在的星系裡，居然有黑洞穩穩定在那兒，的確令人驚異。」

研究人員相信，這古老黑洞是隔壁星系坍塌到另一有行星的星系，兩個星系碰撞出巨大的氣雲形成。納塔拉簡說，錢卓拉透過X光射線發現它，「毫無疑問，一定是黑洞。」她說，氣體被黑洞引力吸進去，快到黑洞時速度加快，發出的X射線，被天文台和天文望遠鏡捕捉到。

她說，因為這個黑洞還在成長，吸入的氣體光亮無比，可以把它視為「類星體」(quasar)—極度明亮的活躍星系核。

科學家說，韋伯望遠鏡單獨可能也發現了比這個黑洞更早2900萬年形成的黑洞，但還需觀察其X射線才能確認。納塔拉簡認為，還有更多早期黑洞尚待發現，離這132億歲的不太遠，但距離也夠大。「我們期待打開宇宙一扇新窗，這(黑洞)是第一道縫隙。」

兩天文望遠鏡運用「重力透鏡」技術，利用離地球僅32億光年星系束的光線，在背景中放大UHZ1星系，發現黑洞的存在。「半靠運氣，大自然幫我們放大星系，才看到這昏暗的黑洞。」

耶魯大學 韋伯望遠鏡

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