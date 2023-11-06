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美國再增軍援 計畫向以色列提供3.2億元精準炸彈

編譯徐榆涵／即時報導
傳美國計畫向以色列轉讓價值3.2億美元的精確炸彈設備。（Getty Images）
傳美國計畫向以色列轉讓價值3.2億美元的精確炸彈設備。（Getty Images）

以色列哈瑪斯持續交戰，知情人士透露，美國計畫向以色列轉讓價值3.2億美元的精確炸彈設備。

華爾街日報率先披露，指美國政府於10月31日向國會領導人發出正式通知，表示計畫向以色列提供「Spice系列滑翔炸彈套件」（Spice Family Gliding Bomb Assemblies），這是一種由戰機發射的精確制導武器。

在美國政府發送給眾議院議長、眾院外交事務委員會及參議院外交關係委員會的通知信件中寫到，國防承包商「拉斐爾」（Rafael USA）將向其以色列母公司「拉斐爾先進防禦系統公司」交付炸彈，供以色列國防部使用。

該計畫還包括提供與武器使用相關支持、組裝、測試等技術。在此之前，美國政府曾於2020年首次尋求國會批准向以色列提供價值4.02億美元的同類武器。

美國國務院和國防部的官員未立即回應置評要求。

五角大廈拒絕透露以巴戰爭爆發以來，美國向以色列提供多少軍事武器、裝備和其它援助。但以巴戰爭開打後，五角大廈迅速向以色列提供軍事援助。第一批武器於10月10日即抵達以色列。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

以色列 五角大廈 國防部 哈瑪斯

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