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川普虛報資產案6日開庭 主審法官多才多藝無懼壓力

編譯廖振堯／綜合報導
在川普集團涉嫌虛報資產的官司中，對川普不假顏色的74歲主審法官恩格隆，在法庭外生活也多采多姿，會玩音樂、寫劇本，也保持活躍的社交生活，無懼於審理前總統案件的巨大壓力。(美聯社)
在川普集團涉嫌虛報資產的官司中，對川普不假顏色的74歲主審法官恩格隆，在法庭外生活也多采多姿，會玩音樂、寫劇本，也保持活躍的社交生活，無懼於審理前總統案件的巨大壓力。(美聯社)

前總統川普6日將在紐約民事詐欺審判中出庭作證，奮力保住他的房產帝國。該審判取決於他和川普集團其他管理高層對於財產估價的介入程度，以及所提供的年度財務報表是否屬實。

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)稱川普將其淨資產誇大數十億元，以獲得更好的銀行貸款利率，因此要求法庭開罰2億5000萬元。川普長子小唐納及次子艾瑞克上周作證稱報表是準確的。

紐約州高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)近期因主審本案而大幅曝光，連帶過去經歷也備受關注。在法庭外，74歲的恩格隆生活多采多姿，會玩音樂、寫劇本，也保持活躍的社交生活，無懼於審理前總統案件的巨大壓力。

恩格隆的高中好友、紐約大學新聞系名譽教授史蒂芬斯(Mitchell Stephens)表示，恩格隆似乎不為壓力或關注所困擾。面對巨大的壓力，仍能撥空維持社交生活，自9月以來，已發布七期校友會時事通訊，幫忙整理其他校友的長篇更新、回憶錄等；恩格隆甚至還有時間去練舉重。

恩格隆進入專業法律領域相對較晚。他在哥倫比亞大學獲得學士學位，但20多歲的時候晚上還是開計程車維生。史蒂芬斯說，恩格隆在上法學院前冒險前往加州，在一支名為「Wabber」(以恩格隆的虎斑貓命名)的樂團中打鼓，翻唱知名搖滾樂團Creedence Clearwater Revival的經典反越戰歌曲，恩格隆亦參加過胡士托音樂節(Woodstock)及反戰運動。

1979年他自紐約大學法學院畢業後當了幾年律師，生涯又轉個彎去當鼓手和鋼琴老師，恩格隆自稱是「一位相當成功的酒吧樂團鍵盤手」。1991年他重返法律界，為曼哈頓的一位初審法官擔任書記官，最終成為法官。

在擔任法官的20年裡，恩格隆發布逾千起書面判決，預計於2026年前退休，川普集團案或許將是他主審的最後一宗大官司。

在川普集團涉嫌虛報資產的官司中，對川普不假顏色的74歲主審法官恩格隆，在法庭外生...
在川普集團涉嫌虛報資產的官司中，對川普不假顏色的74歲主審法官恩格隆，在法庭外生活也多采多姿，會玩音樂、寫劇本，也保持活躍的社交生活，無懼於審理前總統案件的巨大壓力。(美聯社)
在川普集團涉嫌虛報資產的官司中，對川普不假顏色的74歲主審法官恩格隆，在法庭外生...
在川普集團涉嫌虛報資產的官司中，對川普不假顏色的74歲主審法官恩格隆，在法庭外生活也多采多姿，會玩音樂、寫劇本，也保持活躍的社交生活，無懼於審理前總統案件的巨大壓力。(路透)
在川普集團涉嫌虛報資產的官司中，對川普不假顏色的74歲主審法官恩格隆，在法庭外生...
在川普集團涉嫌虛報資產的官司中，對川普不假顏色的74歲主審法官恩格隆，在法庭外生活也多采多姿，會玩音樂、寫劇本，也保持活躍的社交生活，無懼於審理前總統案件的巨大壓力。(美聯社)
在川普集團涉嫌虛報資產的官司中，對川普不假顏色的74歲主審法官恩格隆，在法庭外生...
在川普集團涉嫌虛報資產的官司中，對川普不假顏色的74歲主審法官恩格隆，在法庭外生活也多采多姿，會玩音樂、寫劇本，也保持活躍的社交生活，無懼於審理前總統案件的巨大壓力。(美聯社)

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