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汽車罷工和解底特律三大車廠成本增 車價恐調漲

編譯周芳苑／綜合4日電
底特律三大車廠在勞資談判中大幅讓步，承諾提高薪資和福利，營運成本大增；分析師預估，平均每家公司每年人事成本將增加逾10億元，車價恐受影響。(美聯社)
底特律三大車廠在勞資談判中大幅讓步，承諾提高薪資和福利，營運成本大增；分析師預估，平均每家公司每年人事成本將增加逾10億元，車價恐受影響。(美聯社)

聯合汽車工會(UAW)罷工策略奏效，底特律三大車廠在談判中大幅讓步，承諾提高薪資和福利，營運成本隨之大增；分析師預估，平均每家公司每年人事成本將增加逾10億元，車價恐受影響。

通用、福特和斯泰蘭蒂斯都面臨勞動成本急劇上升，將試著削減開支、提高效率以消化成本，但也要致力取得豐厚利潤以鞏固股價。

分析師認為，三大車廠可能調漲新車價格。新冠疫情爆發以來，車價因晶片短缺致車輛供應不足而大漲，三年來新車平均價格飆漲25%，去年12月達到新高、將近5萬元。

根據經驗，未加入工會的公司如豐田、特斯拉和現代起亞為避免UAW將其員工納入旗下，最終也會被迫提高工資，進而影響車價。

但激烈競爭下，車廠就算想漲價，漲幅恐怕有限。

福特估計，每輛車勞動成本將增加850至900元。 三大車廠稱，已採取措施削減成本、提高效率， 但在電動車發展趨勢下，還須負擔開發與製造電動車的巨額支出。

斯特蘭蒂斯為節省開支，已取消參加兩場車展。

今年電腦晶片出貨恢復正常、汽車供應增加，9月車價跌至略低於4萬8000元。

汽車產業研究機構Cox Automotive首席經濟專家斯莫克(Jonathan Smoke)認為，汽貸利率高達10%，各車廠須盡量維持消費者可負擔的車價，連帶壓縮獲利。目前全國汽車經銷商庫存已超過240萬輛，創2021年春季以來新高，車廠難漲價。

UAW主席費恩在合約談判時強調，工人薪資福利僅占車輛成本約4%至5% 左右，很容易被吸收；非工會車廠可能被迫調高薪資以避免工人加入工會。

研究發現，非工會車廠時薪須達30元以上才有可能阻止員工加入工會。

電動車 晶片 福利

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