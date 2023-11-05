密州墨西哥速食店Chipotle 員工示威促加薪

連鎖墨西哥速食店位於密西根州蘭辛市一家門市員工3日發動示威，要求資方大幅提高時薪，並提供一份合理的雇用合約。(路透)

據新聞周刊(Newsweek)報導，連鎖墨西哥 速食店Chipotle Mexican grill位於密西根州蘭辛市(Lansing)一家門市員工3日發動示威，要求資方大幅提高時薪，並提供一份合理的雇用合約。

據了解，Chipotle於10月中旬提出給蘭辛門市表現優異的員工每小時加薪5分，起薪調整為每小時13.25元，但是工會方面並不滿意。

工會組織「國際卡車司機兄弟會 」(IBT)發言人麥奎德(Matt McQuaid)表示：「Chipotle蘭辛門市員工每小時工資為13.25元，但該地區速食連鎖店員工時薪多為16或17元。」並透露該公司執行長尼科爾(Brian Niccol)2022年收入1720萬元，強調：「我們要求開始提供生活津貼，之後每年都會提高，要和通膨同步增加。」

Chipotle首席企業事務官莎洛(Laurie Schalow)向新聞周刊表示，資方針對蘭辛門市「第一份工會協議，展開誠摯的談判」，並強調Chipotle提供多項員工福利和公開的職場發展機會，學費補助即高達5250元，但基於維護員工權益，勞資協議內容目前不方便對外公開。

今年3月間，Chipotle關閉緬因州奧古斯塔(Augusta)一家門市並和24名員工達成庭外和解，但遭到勞權人士抨擊，引來國家勞工關係局(NLRB)介入調查。

總部位於加州 新港灘(Newport Beach)的Chipotle當時告訴CNBC，勞資雙方之所以達成和解，並非資方犯錯，而是因為考量「訴訟需要耗費的時間、精力和成本，將遠遠超過和解協議。」

不過NLRB公關秘書凱拉·布拉多(Kayla Blado)告訴新聞周刊，Chipotle目前面臨五項違反勞權的指控，其中包括蘭辛門市。

根據Chipotle在10月26日公布的最新季度財報，該公司淨利3億1320萬元，約合每股11.32元，淨營業額為24億7000萬元，財務狀況相當穩定。