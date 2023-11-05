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連鎖藥房缺人手作業亂、顧客怨 經營陷空前危機

編譯俞仲慈／綜合4日電
疫情結束後，連鎖藥房人力短缺，員工負荷增加，甚至會配錯處方藥，服務品質降低，顧客怨聲載道，員工頻頻罷工，藥房業者陷入前所未見的經營危機。(路透)
疫情結束後，連鎖藥房人力短缺，員工負荷增加，甚至會配錯處方藥，服務品質降低，顧客怨聲載道，員工頻頻罷工，藥房業者陷入前所未見的經營危機。(路透)

據統計，2021年全國連鎖藥房靠著施打新冠疫苗，獲利超過75億元，2022年獲利約36億元；不過疫情結束後，藥房人力短缺，員工負荷增加，甚至會配錯處方藥，服務品質降低，顧客怨聲載道，員工頻頻罷工，讓藥房業者陷入前所未見的經營危機。

奧克拉荷馬市(Oklahoma City)藥劑師田之江(Bled Tanoe)坦承2021年離開連鎖藥房華格林(Walgreens)的原因：「公司為增加收益，採用速食店方式經營藥房，每5分鐘施打一次疫苗、每15分鐘開出一份處方藥。」

隨著服務品質下滑，顧客也愈來愈不滿，消費者研究公司J.D. Power調查顯示，CVS的滿意度從2021年到2023年跌了23%；Walgreens同期評價也下滑25%。

明尼亞波利斯市50歲居民茉莉·普里斯梅爾(Molly Priesmeyer)是Walgreens長年老顧客，坦承自疫情以來，顧客人數激增，讓藥房員工飽受壓力：「可以看出他們疲於奔命，這是綿延不斷且看不到盡頭的一條路。」

CVS發言人表示：「我們知道有些部分可以改進，為藥劑師和顧客提供協助，才能繼續為患者提供所需的高品質照護。」

Walgreens發言人也表示，該公司正在進行改革與投資，「以便對員工提供更多支援，有充裕時間和患者相處，並讓顧客獲得最佳服務品質」。

美國藥劑師協會(American Pharmacists Association)執行長霍格(Michael Hogue)指出藥房長期以來面臨營運危機，尤其是疫情期間：「連鎖藥房沒有足夠人力，結果藥劑師被要求理處其他工作。」

而且藥房配藥的利潤大不如前，支撐藥房的主力技術員薪資無法調漲，根據聯邦勞工統計局(BLS)統計，去年藥房技術員中位數時薪為18.17元，對於藥房人力短缺更是雪上加霜。

非營利組織「藥房勞動力中心」(PWC)統計，截至2023年第三季，藥房技術員職缺近11萬2000人，藥劑師職缺近3萬2000人。

疫情 疫苗 投資

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