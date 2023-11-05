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行人死亡人數上升 多地擬禁汽車紅燈右轉引反彈

編譯盧炯燊／綜合4日電
芝加哥市區某個十字路口，明明有禁止紅燈右轉的標示，但圖中白色汽車駕駛人還是公然違規右轉。近年全美陸續有許多城市禁止紅燈右轉，卻引起不少駕駛人及組織的強烈反對。(美聯社)
芝加哥市區某個十字路口，明明有禁止紅燈右轉的標示，但圖中白色汽車駕駛人還是公然違規右轉。近年全美陸續有許多城市禁止紅燈右轉，卻引起不少駕駛人及組織的強烈反對。(美聯社)

在美國有許多地區的交通法規，車輛在十字路口允許紅燈右轉，然而近年來行人及單車騎士因為這種駕駛習慣以致遭撞傷甚至死亡的事故急劇增加，全美陸續已有許多城市禁止紅燈右轉；這個措施卻引起不少駕駛人及組織的強烈反對。

哥倫比亞特區市議會去年通過禁止紅燈右轉，將於2025年生效，芝加哥也開展過渡計畫限制紅燈右轉、密西根州安娜堡大學城已禁止市中心紅燈右轉。舊金山洛杉磯、西雅圖及丹佛等主要城市也開始研究這項做法。

但「全國駕駛人協會」(National Motorists Association)負責人比伯(Jay Beeber)認為，有關禁止紅燈右轉會讓街道更安全的想法是個「謬論」。

他引用該協會即將公布的研究結果指出，加州2011年至2019年的交通碰撞事故，因紅燈右轉造成行人死亡的事故平均兩年僅發生一件，單車騎士死亡率更低於一人。

另外一些反對者認為，禁止紅燈右轉不僅會給駕駛人帶來不便，還會減慢公車及送貨貨車速度。 快遞公司「聯合包裹服務」(United Parcel Service)長期以來便指示其送貨駕駛盡可能避免左轉，因為左轉會減緩運送效率。

根據公路安全協會一份全國性研究性報告指出，2022年有超過7500名行人被汽車撞死，但不僅涉及紅燈右轉的事故，更多是因為道路上多功能車(SUV)及皮卡(Pick-up)愈來愈多，這些汽車盲點多，致命性也高。

其實有關紅燈右轉的研究已進行數十年，正反雙方都有各自的理論依據。

比伯指出，即使發生與紅燈右轉相關的事故，96%的行人或單車騎士受到的都只是輕微傷害。

但推動禁止紅燈右轉的華盛頓州州參議會議員洛維克(John Lovick)認為，即使只有一個人因紅燈右轉受傷或死亡，都嫌太多。

加州 舊金山 洛杉磯

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