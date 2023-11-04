賓州護士 坦承注射胰島素謀殺19人

涉嫌連續謀殺19名病患的護士普瑞斯狄。 (取材自賓州檢察長辦公室)

原本應該照顧病患的白衣天使，竟然是心狠手辣的連續殺人犯。賓州 檢方3日表示，被控謀殺兩名病患的護士普瑞斯狄(Heather Pressdee)承認她曾企圖殺死19人；總計從2020年迄今，死在她手下的病患共17人。

今年5月，41歲的普瑞斯狄向調查人員坦承以注射過量胰島素方式試圖殺害3名病患；檢方對她提出兩起謀殺和一起謀殺未遂的罪名指控。

賓州檢察長辦公室說，普瑞斯狄供稱，從2020年到被捕前，她利用先後在賓州5個安養中心工作的機會，曾企圖用胰島素殺死19人。警方調查後發現，在她「照顧」下死亡的病患共有17人。

檢方於是又再追加17起謀殺未遂和19項「忽視被照護者」的罪名起訴她。

普瑞斯狄2日被收押，辯護律師狄盧森提(Phillip P. DiLucente)說她還沒有認罪，不過他和檢方及調查人員很合作，「從一開始，我們的目標就是不要讓她被處死刑。我們朝這目標努力」。

賓州雖有死刑，但1999年之後就不再有人被處死。民主黨州長夏皮羅(Josh Shapiro)希望州議會立法廢止死刑。

檢察長亨利(Michelle Henry)說，普瑞斯狄被指控的罪行令人不安，「被大眾託付要照顧病患的護士，怎麼反而刻意、有步驟地傷害病患，令人費解。」

檢察長辦公室解釋，檢方只能對「證據確鑿」的案子提出一級謀殺指控，17項企圖謀殺罪控是因為「受害人被注射過量胰島素還是存活了下來，或死因無法確定」。

普瑞斯狄同時被控虐待22名病患，受害人年紀從43歲到104歲。

被害人之一是2021年9月病逝於賓州西部貝雷爾健康照護與復健中心的68歲婦人鮑爾 (Marianne Bower)，她的家人一直以為死因是呼吸衰竭。今年9月，當調查人員告訴他們，普瑞斯狄承認是她將胰島素注射到鮑爾體內。鮑爾並沒有糖尿病 。

該中心員工懷疑有這麼一位「殺手護士」，卻阻止不了她「到處殺人」。