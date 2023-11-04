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密州商空頭支票詐騙1.8億 判刑97個月

編譯俞仲慈／綜合3日電
詐欺犯卡恩利用空頭支票前後騙取約1億8000萬元，不法所得除用以支付其奢華生活外，還被用來購買數百輛經典名車。圖為他的汽車收藏。(美聯社)
詐欺犯卡恩利用空頭支票前後騙取約1億8000萬元，不法所得除用以支付其奢華生活外，還被用來購買數百輛經典名車。圖為他的汽車收藏。(美聯社)

密西根州一名商人多年來開立空頭支票，總金額約1億8000萬元，並利用不法所得過著奢華生活，購買數百輛經典名車，一躍成為知名汽車收藏家。然而在詐騙案曝光後，他被起訴，並被法官判處逾八年徒刑。

據Cleveland.com報導，密西根州愛德華茲堡(Edwardsburg)70歲商人納吉布·卡恩(Najeeb Khan)除了被判處97個月刑期外，還必須賠償克利夫蘭凱伊銀行(Key Bank)約1億2100萬元、償還客戶2700萬元以及繳清980萬元欠稅。

卡恩於2011年至2019年間，在印第安納州埃克哈特(Elkhart)趁著為客戶承辦薪資業務之際，趁機開立空頭支票進行一連串詐騙行為，並在資金不足情況下，透過三家銀行轉出數十張甚至數百張支票，匯出大筆匯款，並對外誇大個人帳戶金額，趁機挪用約7300萬元資金。

卡恩將詐騙所得用來支付奢侈生活，包括昂貴的旅行、亞利桑納州和密西根州的豪宅、佛羅里達州和蒙大拿州的物業，甚至購買私人飛機、遊艇和直升機，並大肆搜購250多輛經典名車，收藏品包括法拉利(Ferraris)、菲亞特(Fiats)和捷豹(Jaguars)的多款骨董汽車。

卡恩在犯行曝光後，向聯邦法官坦承自己「被貪婪蒙蔽雙眼」，對於銀行詐欺和逃稅等罪名指控，一一認罪；辯護律師也表示，卡恩協助被害者取回部分被騙資金，其中一部分是透過出售名下名車，這些汽車在拍賣會上拍出約4000萬元價格。

不過檢察官表示，卡恩經營的公司盜領客戶的員工薪資與稅金，導致約1700家中小企業、非營利組織以及慈善機構受害，其中包括「美國童子軍」(Boy Scouts of America)和4家天主教教會。

檢察官強調，受害者事後還必須自掏腰包向國稅局繳稅或支付員工薪資，同時因為財務吃緊，不得不申請貸款、被迫解雇員工，以度過難關。

支票 密西根州 詐騙

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