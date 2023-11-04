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國會暴亂暴衝 川普時期國務院官員判5年10月

記者張聲肇、編譯彭尚興／綜合報導
國會大廈監視錄影帶顯示，頭戴紅色「讓美國再度偉大(MAGA)」便帽，帶領群眾衝撞國會警察的男子即為前國務院政治任命官員克萊恩。(取材自FBI網站)
國會大廈監視錄影帶顯示，頭戴紅色「讓美國再度偉大(MAGA)」便帽，帶領群眾衝撞國會警察的男子即為前國務院政治任命官員克萊恩。(取材自FBI網站)

一名川普政府時代任職於國務院巴西與南錐國家事務科(Office of Brazilian and Southern Cone Affairs)的官員，不但參加2021年的國會暴亂，還帶頭衝撞國會警察，3日被法院判刑5年10個月監禁，並罰款3000元外加賠償金2000元。

海軍陸戰隊退伍軍人克萊恩(Federico Klein)2017年獲政治任命進入國務院工作，直到2021年1月19日，即拜登就職前一天離職。1月6日國會暴亂時，克萊恩不斷攻擊防守國會通道的員警，還鼓動其他暴民加入，一起阻擋警察將通道入口大門關閉。

檢方起訴書指出，克萊恩對國會警察發動「毫不留情的圍困」，企圖衝進國會議場，阻擋國會議員確認拜登勝選。華府聯邦地區法院法官麥克法登(Trevor McFadden)宣判前，對著不發一語的克萊恩說，「你1月6日當天的行為令人震驚，也令人髮指」。

檢方指出，克萊恩衝撞國會的動機很可能和他的「飯碗」有關；他是被總統特命從軍中轉任國務院的官員，川普若不下台，他在國務院的職位就可以保住。

檢方原本求刑10年，並指「克萊恩是聯邦政府員工，受美國人民付託，理當遵守法律。1月6日那天，他攻擊了他受薪要保護的國家，辜負了人民的託付」。

辯護律師伍德華德(Stanley Woodward)指檢方刻意拿克萊恩與川普政府的關係，誇大其罪行。

伍德華德在辯護書上寫道，「法庭應根據克萊恩當天的實際行為判他刑，而不是依據當天其他人更令人髮指的行為，政府(檢方)有意將二者連結促使克萊恩被定罪」。

現年44歲的克萊恩2021年3月被捕，遭檢方以53項罪名起訴，後來法官判決其中12項罪名確立，包括6項攻擊罪。

而整場暴亂的關鍵人物、前總統川普2日於德州休士頓為自己2024年捲土重來造勢拉票時，宣稱1月6日事件的涉案被告為「人質」，而非囚犯，並且還自創了一個名詞「J-6人質」(J-6 hostages)來稱呼這群人。

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