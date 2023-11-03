「阿波羅13號」登月任務救援功臣辭世 太空人馬丁利享壽87歲

「阿波羅13號」登月任務事故救援功臣之一馬丁利辭世，享壽87歲。（Getty Images）

美國國家航空暨太空總署（NASA ）今天在聲明中說，「阿波羅13號」登月任務事故救援功臣之一馬丁利（Thomas K. Mattingly）10月31日辭世，享壽87歲。

法新社報導，馬丁利當時從命運多舛的阿波羅13號（Apollo 13）任務中被除名，但多虧他在地面控制中心努力解決問題，才成功幫助參與任務的太空人 安全返回地球。

NASA署長尼爾森（Bill Nelson）說，馬丁利最戲劇性的角色是當年獲任命為阿波羅13號的指揮艙駕駛員，但因為暴露於德國 麻疹的風險而在發射前72小時被禁飛。

阿波羅13號太空船在前往月球途中發生爆炸事故後，實際上沒有感染德國麻疹的馬丁利趕赴任務控制中心，並策劃保存電力的程序，以便機艙能夠成功重返大氣層，確保太空人羅維爾（James Lovell）、史惠吉（Jack Swigert）和海思（Fred Haise）倖存下來。

1995年電影「阿波羅13」（Apollo 13）就是改編自這趟任務的始末，馬丁利一角由美國演員蓋瑞辛尼斯（Gary Sinise）飾演。

馬丁利的職業生涯始於美國海軍飛行員，之後於1966年入選太空人小組。

他後來在阿波羅16號（Apollo 16）任務中擔任指揮艙駕駛員，並在兩次太空梭任務中擔任太空船指揮官。

尼爾森說：「馬丁利身為探索任務的領頭人之一，將因替國家未來勇於面對未知而被世人銘記。」