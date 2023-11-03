執飛時持槍恐嚇機長 達美副駕駛起底 曾被解除戰鬥職
達美航空(Delta Air Lines)去年8月發生因機上乘客不適需要迫降，副駕駛反對且持槍多次威脅傷害機長的事件，這名具軍事背景的副駕駛事後隨即遭開除，上月被控罪後，案件詳情與更多被告的背景曝光。
美聯社報導，猶他州檢察官辦公室2日遞交的文件顯示，肇事的副駕駛鄧恩(Jonathan J. Dunn)曾為空軍預備役中校，他因為拒絕接受軍方的新冠疫苗強制接種規定，去年2月被解除戰鬥職。
其中一名法官要求延遲提審鄧恩45到60天，以便美軍有時間把鄧恩自海外帶回美國受審。
鄧恩上月18日遭定罪，他被依干擾飛行人員的罪名起訴；美國法律規定，干擾機組員者最高可判20年，若用危險武器攻擊或恐嚇機組員，可能被判無期徒刑。
運輸部檢察長表示，鄧恩在去年8月執飛期間，因為機上乘客有醫療需求而須改降一事上與機長意見不合，揚言開槍射傷機長。
鄧恩當時駕駛達美航空(Delta Air Lines)的民航機，但調查人員並未公開是哪一條航線；達美航空本月1日表示，鄧恩已不在該公司任職，聯邦官員也撤銷他攜武上機的許可。
鄧恩事後接獲派令，前往德國的蘭斯坦美軍基地(Ramstein Air Base)第603空中作戰中心(603rd Air Operations Center)接受訓練。
歐洲區空軍發言人表示，民航機事件後，空軍已暫停他瀏覽機密資訊及進入空軍作戰中心的權限。
匿名人士透露，鄧恩當初反對接種新冠疫苗而對國防部及防長提告，終以敗訴收場。
鄧恩基於宗教理由反對接種疫苗，並主張他2021年曾確診因此免疫；最高法院當時以六比三駁回鄧恩的訴求，但拒絕進一步裁罰他。
鄧恩2022年2月被解除戰鬥職，改派個人預備役部隊(Individual Ready Reserve)。
空軍資料顯示，鄧恩2003年加入空軍，在阿富汗的戰鬥飛行時數超過1400小時，2014年脫離現役軍人加入空軍預備役，並在加州一個預備役中隊擔任指揮官。
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