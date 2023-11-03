我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州全保公開登記啟動 新計畫保費、自付額降低

民眾踴躍紀念李克強 CNN：藉機表達對習近平的不滿

執飛時持槍恐嚇機長 達美副駕駛起底 曾被解除戰鬥職

編譯陳韻涵／綜合2日電
去年8月在班機上持槍威脅機長遭開除的達美航空前副機師是一名空軍預備軍官，曾在加州一基地服務。圖為民眾登上停在他曾服役的基地一架展示機參觀。(美聯社)
去年8月在班機上持槍威脅機長遭開除的達美航空前副機師是一名空軍預備軍官，曾在加州一基地服務。圖為民眾登上停在他曾服役的基地一架展示機參觀。(美聯社)

達美航空(Delta Air Lines)去年8月發生因機上乘客不適需要迫降，副駕駛反對且持槍多次威脅傷害機長的事件，這名具軍事背景的副駕駛事後隨即遭開除，上月被控罪後，案件詳情與更多被告的背景曝光。

美聯社報導，猶他州檢察官辦公室2日遞交的文件顯示，肇事的副駕駛鄧恩(Jonathan J. Dunn)曾為空軍預備役中校，他因為拒絕接受軍方的新冠疫苗強制接種規定，去年2月被解除戰鬥職。

其中一名法官要求延遲提審鄧恩45到60天，以便美軍有時間把鄧恩自海外帶回美國受審。

鄧恩上月18日遭定罪，他被依干擾飛行人員的罪名起訴；美國法律規定，干擾機組員者最高可判20年，若用危險武器攻擊或恐嚇機組員，可能被判無期徒刑。

運輸部檢察長表示，鄧恩在去年8月執飛期間，因為機上乘客有醫療需求而須改降一事上與機長意見不合，揚言開槍射傷機長。

鄧恩當時駕駛達美航空(Delta Air Lines)的民航機，但調查人員並未公開是哪一條航線；達美航空本月1日表示，鄧恩已不在該公司任職，聯邦官員也撤銷他攜武上機的許可。

鄧恩事後接獲派令，前往德國的蘭斯坦美軍基地(Ramstein Air Base)第603空中作戰中心(603rd Air Operations Center)接受訓練。

歐洲區空軍發言人表示，民航機事件後，空軍已暫停他瀏覽機密資訊及進入空軍作戰中心的權限。

匿名人士透露，鄧恩當初反對接種新冠疫苗而對國防部及防長提告，終以敗訴收場。

鄧恩基於宗教理由反對接種疫苗，並主張他2021年曾確診因此免疫；最高法院當時以六比三駁回鄧恩的訴求，但拒絕進一步裁罰他。

鄧恩2022年2月被解除戰鬥職，改派個人預備役部隊(Individual Ready Reserve)。 

空軍資料顯示，鄧恩2003年加入空軍，在阿富汗的戰鬥飛行時數超過1400小時，2014年脫離現役軍人加入空軍預備役，並在加州一個預備役中隊擔任指揮官。

達美航空 疫苗 加州

上一則

塔伯維爾杯葛下 參院通過任命案 參謀首長聯席會迎女成員

下一則

飛了2年 露西號探測船「遇上」首顆隕石 拍下難得一見照片

延伸閱讀

新州空軍國民兵F-16中隊 移防中東

新州空軍國民兵F-16中隊 移防中東
以軍前進加薩與哈瑪斯巷戰 空軍投鑽地彈摧毀地道

以軍前進加薩與哈瑪斯巷戰 空軍投鑽地彈摧毀地道
以菁英部隊與哈瑪斯巷戰 空軍投「碉堡剋星」摧毀地道

以菁英部隊與哈瑪斯巷戰 空軍投「碉堡剋星」摧毀地道
空軍松指部淪陷 地勤少校遭共諜吸收交軍機被起訴

空軍松指部淪陷 地勤少校遭共諜吸收交軍機被起訴

熱門新聞

劉憶佳(左)、張凱西(右)在德國天鵝堡被波林(中)推下深谷，其中劉憶佳不幸遇難。(本報檔案照片)

華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺

2023-10-26 16:14
派翠克‧戴。(布魯姆郡警長辦公室發布)

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

2023-11-01 10:36
肇事國籍女司機葉婷已逃回中國。(截取自電視台KIRO 7影片)

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

2023-11-01 15:59
警方公布兇嫌為軍人出身、擁有武器訓練證照的卡德。(Getty Images)

18死13傷 緬因槍擊兇嫌是專業武器教練 棄作案車輛在逃

2023-10-26 10:15
科羅拉多州阿斯本(Aspen)一所酒店廚房闖入一隻熊，襲擊保安。（截取自酒店監控錄像）

科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

2023-10-27 13:54
執法人員26日在通往緬因州槍案兇嫌卡德的住家的道路上戒備。（Getty Images）

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

2023-10-26 22:48

超人氣

更多 >
李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀

李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀
逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運

逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運
還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長
深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼

深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼
苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺

苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺