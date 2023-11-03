執飛時持槍恐嚇機長 達美副駕駛起底 曾被解除戰鬥職

去年8月在班機上持槍威脅機長遭開除的達美航空前副機師是一名空軍預備軍官，曾在加州一基地服務。圖為民眾登上停在他曾服役的基地一架展示機參觀。(美聯社)

達美航空 (Delta Air Lines)去年8月發生因機上乘客不適需要迫降，副駕駛反對且持槍多次威脅傷害機長的事件，這名具軍事背景的副駕駛事後隨即遭開除，上月被控罪後，案件詳情與更多被告的背景曝光。

美聯社報導，猶他州檢察官辦公室2日遞交的文件顯示，肇事的副駕駛鄧恩(Jonathan J. Dunn)曾為空軍預備役中校，他因為拒絕接受軍方的新冠疫苗 強制接種規定，去年2月被解除戰鬥職。

其中一名法官要求延遲提審鄧恩45到60天，以便美軍有時間把鄧恩自海外帶回美國受審。

鄧恩上月18日遭定罪，他被依干擾飛行人員的罪名起訴；美國法律規定，干擾機組員者最高可判20年，若用危險武器攻擊或恐嚇機組員，可能被判無期徒刑。

運輸部檢察長表示，鄧恩在去年8月執飛期間，因為機上乘客有醫療需求而須改降一事上與機長意見不合，揚言開槍射傷機長。

鄧恩當時駕駛達美航空(Delta Air Lines)的民航機，但調查人員並未公開是哪一條航線；達美航空本月1日表示，鄧恩已不在該公司任職，聯邦官員也撤銷他攜武上機的許可。

鄧恩事後接獲派令，前往德國的蘭斯坦美軍基地(Ramstein Air Base)第603空中作戰中心(603rd Air Operations Center)接受訓練。

歐洲區空軍發言人表示，民航機事件後，空軍已暫停他瀏覽機密資訊及進入空軍作戰中心的權限。

匿名人士透露，鄧恩當初反對接種新冠疫苗而對國防部及防長提告，終以敗訴收場。

鄧恩基於宗教理由反對接種疫苗，並主張他2021年曾確診因此免疫；最高法院當時以六比三駁回鄧恩的訴求，但拒絕進一步裁罰他。

鄧恩2022年2月被解除戰鬥職，改派個人預備役部隊(Individual Ready Reserve)。

空軍資料顯示，鄧恩2003年加入空軍，在阿富汗的戰鬥飛行時數超過1400小時，2014年脫離現役軍人加入空軍預備役，並在加州 一個預備役中隊擔任指揮官。