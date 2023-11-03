飛了2年 露西號探測船「遇上」首顆隕石 拍下難得一見照片

露西號太空船1日在前往木星的途中遇到了十顆小行星中的第一顆；圖為太空總署公布兩者接觸的模擬畫面。(美聯社)

美國太空 總署(NASA )探測木星四周隕石的「露西」號(Lucy)太空船1日飛經4億8000萬公里外的第一顆隕石「丁奇內許」(Dinkinesh)，並拍攝了難得一見的照片；太空總署說，以時速1萬6000公里前進的露西，只和火星 外這顆一公里大的隕石最近距離435公里時打個照面就擦身而過。

丁奇內許是露西要探測的十顆隕石中最小的一顆，正好可以用來測試探測船各項儀器的資料收集功能。

露西的主要目標是距離木星較近的八顆「托洛伊」(Trojans)群隕石，天文學界認為這些過去未曾探測過的隕石，體積比丁奇內許大十到百倍，可視為太陽系誕生之初留下來的時間膠囊。露西預定2033年飛近其中最後兩顆，結束木星隕石群的探測任務。

露西此一任務預計耗費10億元，兩年前升空，開始遠征。取名露西，是根據人類學家1970年代在衣索比亞發現的320萬年前人類遠祖遺骸名稱命名。她下一個要靠近的隕石約翰遜(Donald Johanson)，則是依發現露西的人的姓名而命名。

露西的太陽能板兩翼，有一翼已經鬆動，地面管控人員想通過遙控拴回去，卻修復不成，只好放棄。不過，操作人員說，撐到任務結束應沒問題。

NASA探測外太空隕石的業務最近很忙，9月才收回一批隕石樣品，10月又發射一艘太空太測船，朝金屬含量高、罕見的「心靈」(Psyche)隕石出發。