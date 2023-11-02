跳槽獎勵開始縮水 辭職率下降

換工作必須面對新同事、新環境，要面臨許多風險，某些人情願留在原來的工作崗位。(Getty Images)

疫情 平緩後，隨著各行各業重新開張，對勞工的需求迅速增加，雇主加薪、改善福利以吸引人才，因此有更多人辭職跳槽到更高薪的職位，這一現象被稱為「大離職潮」(the Great Resignation)。最近由於換工作的獎勵開始縮水，美國人的辭職率也開始下降。

新冠疫情過後，職場跳槽的獎勵開始縮水，美國人的辭職率也開始下降。(Getty Images)

勞工部 的數據顯示，8月的辭職率連續第二個月落在2.3%，低於2022年4月3%的峰值，今年夏季的的數值又回到疫情開始前的水平。

換工作伴隨著風險，必須面對新同事、新環境、新雇主等未知數，對於某些人來說，如果條件合適，留在原本的工作崗位是更容易的選擇。

過去幾年就業 增長速度明顯放緩，根據求職網站Indeed的數據，9月底的職缺數比一年前減少約15%。Indeed經濟學者史塔利指出，工作機會比去年少，因此跳槽的機會也較少。

根據勞工部數據，8月底的職缺從前一個月的890萬增加至960萬，遠多於當月640萬名失業與求職者，但與一年前相比，職缺少了50多萬個，因此要協調大幅加薪可能不容易。

知名人力資源顧問機構美世(Mercer)的雇主調查顯示，雇主預計明年的加薪幅度較小，顯示薪資壓力隨著就業成長冷卻而減輕，2024年的加薪預算預計增長3.9%，2023年的增長幅度為4.1%。

自新冠疫情以來，勞工獲得更多彈性，可以遠距或混合工作，並且獲得更多福利，許多人對於目前的工作感到滿意。

根據Conference Board 5月公布的年度調查，美國人對工作的滿意度達到史上最高，與完全遠距工作或完全實體工作的勞工相比，混合型工作勞工的滿意度最高。