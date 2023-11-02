創辦公司市值73億 28歲華女節儉「存的應比花的多」

白手起家的28歲華裔女企業家郭露西(Lucy Guo，音譯)是「節儉過生活」的實踐者。她靠著科技研發師的背景創業，獲得百萬財富的第一桶金。2017年，年僅23歲的她，獲選入富比世 (Forbes)雜誌「30名30歲以下科技企業家」(30 Under 30 In Enterprise Tech)排行榜。

郭露西是Scale AI初創公司共同創辦人，服務項目為幫人工智慧應用程式提供高品質訓練數據。2018年，她將部分持股賣出後離開公司，但現在仍持有公司5.99%股權。公司市值約73億元，郭露西持股約4億3730萬元。

不過，成長於節儉家庭的郭露西，知道樸實生活的價值；她說，小時候交易「寶可夢」(Pokémon)卡牌，學到了如何在網路上賺錢。

她說，父母都是非常節省的人，如果抱怨家裡太冷，可能會被驅逐出門，「我們節省暖氣開銷，購買非常便宜的衣服，吃飯時把盤子舔乾淨，因為有些孩子是沒飯吃的」。

她把節省的金錢觀帶到成年之後，直到賺進1000萬之前都過得非常精打細算。她說，許多人一旦收入增加，生活型態也變得奢華，導致存款降低。她說，存下來的錢應該比花掉還多才對，要懂得把錢拿去投資 的好處。

對於創造個人第一個100萬元有何建議，郭露西說，房地產 市場發展潛力極高。她建議，在拉斯維加斯投資便宜的房地產，放上租屋平台Airbnb，整年都有收入可賺，房地產增值效果將有助於建立個人財富。