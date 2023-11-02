業者增福利求才帶薪假大增 家事假12%→27%增幅最大

雇主為了留住員工，增加職工照顧家人的家事假、病假等帶薪休假，拉大領薪時數與真正工作時數間的差距。(Getty Images)

在美國，職工的家事假、病假和年休假等帶薪休假明顯增加；勞工部 數據顯示，截至今年春季的十年間，就業 人口有帶薪假福利 者占比由74%增至77%，其中又以帶薪家事假增幅最大，由12%增至27%；有帶薪病假的比例則由67%增至80%。

雇主為了留住員工，增加職工照顧家人的家事假、病假等帶薪休假，拉大領薪時數與真正工作時數間的差距。(Getty Images)

雇主擴大帶薪休假福利是為了留住並吸引工人，員工比過去更能夠兼顧工作、家庭與健康；然而，員工工時減少不僅拉大領薪時數與真正工作時數間的差距，恐也加劇工人短缺。

連鎖餐飲業者托諾(Tono Pizzeria + Cheesesteaks)25歲經理蓋伊(Trevor Guy)10月稍早上班途中車子故障，困在路邊六個小時、又需要幾個小時維修，但因為有雇主提供的新福利而照樣領工資。

托諾公司今年將帶薪休假政策擴大到所有員工，涵蓋全職經理、兼職洗碗工；全職員工帶薪年休40小時之外，每工作30小時可額外獲1小時，兼職工每工作30小時可獲1.5小時帶薪休假。

美國就業者帶薪休假向來較其他已開發國家少，但越來越多企業擴大福利，托諾是其中之一。

過去十年絕大多數期間，美國平均每周帶薪工作時數穩定維持34.5小時，亞特蘭大聯邦準備銀行經濟學家研究顯示，全美今年上半年每周工作時數降至32.9小時，低於十年前的33.5小時。

工作時數減少也可能反映人們工作態度轉變，尤其歷經疫情之後；儘管今年就業成長較前兩年放緩，工時減少的情況依舊；求職網站Indeed數據顯示，求才職缺已從高點下降，宣傳帶薪休假福利的雇主仍穩定增加。

小企業組織全國獨立企業聯合會(National Federation of Independent Business)研究中心執行董事荷莉‧韋德(Holly Wade)說，雇主全力以赴彌補因沒有足夠人力而錯失的商機，如今員工休假日增加，卻增加另一種壓力。