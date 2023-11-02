我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中航班11月9日起每周增至70班 西岸成重點區域

MLB／遊騎兵5：0獵響尾蛇 奪隊史63年世界大賽首冠

業者增福利求才帶薪假大增 家事假12%→27%增幅最大

編譯周芳苑／綜合報導
雇主為了留住員工，增加職工照顧家人的家事假、病假等帶薪休假，拉大領薪時數與真正工作時數間的差距。(Getty Images)
雇主為了留住員工，增加職工照顧家人的家事假、病假等帶薪休假，拉大領薪時數與真正工作時數間的差距。(Getty Images)

在美國，職工的家事假、病假和年休假等帶薪休假明顯增加；勞工部數據顯示，截至今年春季的十年間，就業人口有帶薪假福利者占比由74%增至77%，其中又以帶薪家事假增幅最大，由12%增至27%；有帶薪病假的比例則由67%增至80%。

雇主為了留住員工，增加職工照顧家人的家事假、病假等帶薪休假，拉大領薪時數與真正工...
雇主為了留住員工，增加職工照顧家人的家事假、病假等帶薪休假，拉大領薪時數與真正工作時數間的差距。(Getty Images)

雇主擴大帶薪休假福利是為了留住並吸引工人，員工比過去更能夠兼顧工作、家庭與健康；然而，員工工時減少不僅拉大領薪時數與真正工作時數間的差距，恐也加劇工人短缺。

連鎖餐飲業者托諾(Tono Pizzeria + Cheesesteaks)25歲經理蓋伊(Trevor Guy)10月稍早上班途中車子故障，困在路邊六個小時、又需要幾個小時維修，但因為有雇主提供的新福利而照樣領工資。

托諾公司今年將帶薪休假政策擴大到所有員工，涵蓋全職經理、兼職洗碗工；全職員工帶薪年休40小時之外，每工作30小時可額外獲1小時，兼職工每工作30小時可獲1.5小時帶薪休假。

美國就業者帶薪休假向來較其他已開發國家少，但越來越多企業擴大福利，托諾是其中之一。

過去十年絕大多數期間，美國平均每周帶薪工作時數穩定維持34.5小時，亞特蘭大聯邦準備銀行經濟學家研究顯示，全美今年上半年每周工作時數降至32.9小時，低於十年前的33.5小時。

工作時數減少也可能反映人們工作態度轉變，尤其歷經疫情之後；儘管今年就業成長較前兩年放緩，工時減少的情況依舊；求職網站Indeed數據顯示，求才職缺已從高點下降，宣傳帶薪休假福利的雇主仍穩定增加。

小企業組織全國獨立企業聯合會(National Federation of Independent Business)研究中心執行董事荷莉‧韋德(Holly Wade)說，雇主全力以赴彌補因沒有足夠人力而錯失的商機，如今員工休假日增加，卻增加另一種壓力。

福利 就業 勞工部

上一則

國稅局：401(k)存款上限將調至2.3萬 IRA可存7000元

下一則

果泥袋鉛汙染 WanaBana召回產品、全額退款

延伸閱讀

5天增至12天 芝議會擬大增員工帶薪假

5天增至12天 芝議會擬大增員工帶薪假
解雇校長風波後 新州學區總監請辭

解雇校長風波後 新州學區總監請辭
西班牙快樂工作 每周工時將再縮短到38小時

西班牙快樂工作 每周工時將再縮短到38小時
你挺誰？以巴衝突燒進美國名校 各界熱議、更有人為此丟了工作機會

你挺誰？以巴衝突燒進美國名校 各界熱議、更有人為此丟了工作機會

熱門新聞

劉憶佳(左)、張凱西(右)在德國天鵝堡被波林(中)推下深谷，其中劉憶佳不幸遇難。(本報檔案照片)

華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺

2023-10-26 16:14
（Getty Images）

緬因州連環槍擊案：「全美最安全的州」恐怖一夜 已知22死

2023-10-25 23:37
派翠克‧戴。(布魯姆郡警長辦公室發布)

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

2023-11-01 10:36
警方公布兇嫌為軍人出身、擁有武器訓練證照的卡德。(Getty Images)

18死13傷 緬因槍擊兇嫌是專業武器教練 棄作案車輛在逃

2023-10-26 10:15
行人經過紐約市布魯克林區的一家T-Mobile店。(路透)

T-Mobile漲價計畫走漏風聲 客戶反彈…自動升級叫停

2023-10-25 17:58
執法人員26日在通往緬因州槍案兇嫌卡德的住家的道路上戒備。（Getty Images）

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

2023-10-26 22:48

超人氣

更多 >
金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人
康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴
西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？
ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品
班機座位髒得不敢坐 該如何處理？

班機座位髒得不敢坐 該如何處理？