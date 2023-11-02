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術後6周 第2例豬心移植病患逝世

記者張聲肇／綜合報導
世界上第二位接受豬心移植的病患福賽特於術後六周即因器官排斥問題逝世，得年58歲。圖為福賽特手術後下床復健(美聯社)
世界上第二位接受豬心移植的病患福賽特於術後六周即因器官排斥問題逝世，得年58歲。圖為福賽特手術後下床復健(美聯社)

世界上第二位接受豬心移植的病患福賽特(Lawrence Faucette)上月30日因排斥問題，在馬里蘭大醫學院不幸逝世，離9月20日手術不滿六周，得年58歲。

全美有10萬多人在等待器官移植，平均每天有17名病患等不到可供移植的器官而死，因此醫病兩方都對跨物種器官移植寄予厚望。第二位接受豬心臟移植的病患僅多存活六周，對科學界和病患及家屬是不小的打擊。

馬里蘭大學醫學中心(UMMC)說，福賽特術後情況很好，但一個月後出現移植心臟初步排斥跡象；院方並指出，排斥問題一直是器官移植的最大挑戰，即使使用的是人類器官。

福賽特術後一度能夠下床走動，和太太玩牌。

主刀醫師格瑞菲斯(Bartley P. Griffith)說福賽特是「出色的病人、科學家、海軍老兵、愛家好男人」，接受試驗性的移植手術，是為了多一點和妻子、兩個兒子、家人相處的時間。

福賽特的妻子安(Ann Faucette)表示，她先生對醫療團隊「有完全的信心」，「他知道能和我們相處的時間不多，這是他能為他人做到的最後機會。他從未想像還能活那麼久，或替跨物種移植手術提供那麼多資料，他一直都是替別人著想的人。」

全球第一位接受基因改造豬心臟移植的病患班內特(David Bennett Sr.)於2022年3月、手術兩個月後去世，時年57；馬里蘭大醫學院說，班內特死於「綜合併發症」，包括病毒感染。移植他體內的心臟含有感染豬隻的病毒。

移植到這兩位病患身上的豬心臟，都經過獲諾貝爾獎肯定的CRISPR基因編輯技術改造，希望降低排斥的機率。

美聯社說，數十年來，動物器官移植人體試驗屢次失敗，最常見的原因是病人的免疫系統對「外來器官組織」立即啟動毀滅性的反應。

UMMC跨物種心臟移植研究計畫主持人摩休丁(Muhammad M. Mohiuddin)說，研究團隊將深入分析兩人新器官排斥的原因。

圖為福賽特今年9月和妻子在病房等候接受手術。(美聯社)
圖為福賽特今年9月和妻子在病房等候接受手術。(美聯社)

醫學 諾貝爾獎 併發症

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