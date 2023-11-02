術後6周 第2例豬心移植病患逝世
世界上第二位接受豬心移植的病患福賽特(Lawrence Faucette)上月30日因排斥問題，在馬里蘭大醫學院不幸逝世，離9月20日手術不滿六周，得年58歲。
全美有10萬多人在等待器官移植，平均每天有17名病患等不到可供移植的器官而死，因此醫病兩方都對跨物種器官移植寄予厚望。第二位接受豬心臟移植的病患僅多存活六周，對科學界和病患及家屬是不小的打擊。
馬里蘭大學醫學中心(UMMC)說，福賽特術後情況很好，但一個月後出現移植心臟初步排斥跡象；院方並指出，排斥問題一直是器官移植的最大挑戰，即使使用的是人類器官。
福賽特術後一度能夠下床走動，和太太玩牌。
主刀醫師格瑞菲斯(Bartley P. Griffith)說福賽特是「出色的病人、科學家、海軍老兵、愛家好男人」，接受試驗性的移植手術，是為了多一點和妻子、兩個兒子、家人相處的時間。
福賽特的妻子安(Ann Faucette)表示，她先生對醫療團隊「有完全的信心」，「他知道能和我們相處的時間不多，這是他能為他人做到的最後機會。他從未想像還能活那麼久，或替跨物種移植手術提供那麼多資料，他一直都是替別人著想的人。」
全球第一位接受基因改造豬心臟移植的病患班內特(David Bennett Sr.)於2022年3月、手術兩個月後去世，時年57；馬里蘭大醫學院說，班內特死於「綜合併發症」，包括病毒感染。移植他體內的心臟含有感染豬隻的病毒。
移植到這兩位病患身上的豬心臟，都經過獲諾貝爾獎肯定的CRISPR基因編輯技術改造，希望降低排斥的機率。
美聯社說，數十年來，動物器官移植人體試驗屢次失敗，最常見的原因是病人的免疫系統對「外來器官組織」立即啟動毀滅性的反應。
UMMC跨物種心臟移植研究計畫主持人摩休丁(Muhammad M. Mohiuddin)說，研究團隊將深入分析兩人新器官排斥的原因。
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